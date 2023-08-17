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Adana, Ankara, Eskişehir, İstanbul, Konya ve 5 ile daha tehlike alarmı! Bu saatler arasında camdan bile bakmayın

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Adana, Ankara, Eskişehir, İstanbul, Konya ve 5 ile daha tehlike alarmı! Bu saatler arasında camdan bile bakmayın
Uzmanlar vatandaşı uyarmaya devam ediyor! Bu sıcaklarda kafanızı camdan bile uzatmayın! Tüm detaylar haberimizde.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tehlikenin geldiğini söyledi! Sıcaklıklar rekor kırmaya devam edecek, sakın dışarı çıkmayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU SICAKLARDA CAMDAN BİLE ÇIKMAYIN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre ülkenin kuzey kesimleri ve Doğu Akdeniz bölgesi iç kesimleri parçalı bulutlu olacak. Kırklareli ili ve Artvin ili kıyı kesimi, Kütahya ili kuzeybatı kesimi, Balıkesir il çevresi, akşam saatlerinden itibaren Uşak ili güney kesimi, Denizli ili kuzey kesiminde sağanak yağış olması bekleniyor. Marmara Bölgesi az bulutlu olacak ve öğle saatlerinden itibaren Balıkesir il çevresinde ve Kırklareli kıyı kesiminde sağanak yağış olabilir. İstanbul az bulutlu olacak. Kırklareli ili de az bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı olacak. Sakarya ilinde az bulutlu hava olması bekleniyor. 

rekor sıcaklıklar devam ediyor

Ege Bölgesi az bulutlu olacak. Akşam saatlerinden itibaren Uşak ili güney kesimi ve Denizli ili kuzey kesiminde sağanak yağış olması bekleniyor. Denizli ve İzmir az bulutlu, Manisa ise öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu olacak. Akdeniz Bölgesi az bulutlu olacak. Adana, Antalya, Hatay, Mersin az bulutlu olacak. İç Anadolu Bölgesi az bulutlu ve açık olacak. Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya az bulutlu olacak. Batı Karadeniz Bölgesi de az bulutlu olacak. Zonguldak ve Bartın il çevrelerinde sis ve pus olması bekleniyor. Bolu, Düzce, Kastamonu, Zonguldak az bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi az bulutlu olacak. Öğle saatleri itibariyle Artvin il kıyı kesiminde sağanak yağış olması bekleniyor. Amasya, Samsun, Tokat, Trabzon'da az bulutlu hava olması bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi az bulutlu olacak. Erzurum, Kars, Malatya, Van az bulutlu ve açık olacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi az bulutlu olacak. Diyarbakır, Gaziantep, Siirt ve Şanlıurfa illeri az bulutlu olacak. 

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