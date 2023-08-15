Adana, Antalya, Hatay, Denizli ve Afyon için uyarı yapıldı! Meteoroloji'den korkutan haber geldi

Rekor sıcaklıklar hızla devam ederken Meteoroloji bu illeri yağış konusunda uyardı! Sağanak yağış geliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAĞIŞ UYARILARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları yağış konusunda uyarmaya devam ediyor. Yapılan son tahminlere göre Marmara Bölgesi doğu kesimi, Balıkesir ili kuzey kesimi, Çanakkale ili doğu kesimi, Doğu Karadeniz Bölgesi kıyı kesimleri ve Bolu, Artvin ve Ardahan il çevrelerinde sağanak yağış olması bekleniyor. Rüzgarın ise genel olarak Marmara bölgesi batısından kuzey ve kuzeydoğu yönünden kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Rekor sıcaklıklar devam ederken Adana Basra'da termometreler 52 dereceye kadar yükseldi. Kozan ve Saimbeyli ilçelerinde vatandaşlar çareyi kanal ve göllere girerek buldu. Sıcaklıkların artmasıyla dışarıdaki kalabalıklar da azaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre bölgelere göre hava sıcaklıkları şu şekilde olacak;





MARMARA BÖLGESİ

Bölge geneli parçalı bulutlu olacak. Balıkesir ili kuzey kesimi ve Çanakkale ili doğu kesiminde sağanak yağış bekleniyor.

-Edirne 20 derece, 33 derece parçalı ve az bulutlu olacak.

-İstanbul 24 derece, 30 derece parçalı bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı olacak.

-Kırklareli 20 derece, 30 derece ve parçalı bulutlu olacak.

-Sakarya 23 derece, 32 derece parçalı bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı olacak.

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık ve Kuzey Ege kesimlerinde parçalı bulutlu olacak.

-Afyonkarahisar 19 derece, 37 derece ve parçalı bulutlu olacak.

-Denizli 23 derece, 42 derece ve az bulutlu olacak.

-İzmir 25 derece, 33 derece az bulutlu olacak.

-Manisa 23 derece, 38 derece az bulutlu olacak.

AKDENİZ BÖLGESİ

Bölge geneli az bulutlu olacak.

-Adana 27 derece, 45 derece ve az bulutlu olacak.

-Antalya 26 derece, 35 derece ve az bulutlu olacak.

-Hatay 28 derece, 41 derece ve az bulutlu olacak.

-Mersin 30 derece, 41 derece ve az bulutlu olacak.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Bölge geneli az bulutlu ve açık olacak.

-Ankara 22 derece, 39 derece ve az bulutlu olacak.

-Çankırı 19 derece, 41 derece ve az bulutlu olacak.

-Eskişehir 19 derece, 39 derece ve az bulutlu olacak.

-Konya 23 derece, 40 derece ve az bulutlu olacak.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Bölge geneli parçalı bulutlu ve Bolu il çevresi öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı olacak.

-Bolu 18 derece, 37 derece ve parçalı bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren kısa süreli sağanak yağışlı olacak.

-Düzce 21 derece, 34 derece ve parçalı bulutlu olacak.

-Kastamonu 16 derece, 37 derece ve parçalı bulutlu olacak.

-Zonguldak 20 derece, 26 derece ve parçalı bulutlu olacak.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Bölge geneli parçalı bulutlu ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ve Artvin il çevrelerinde sağanak yağışlı olacak.

-Amasya 20 derece, 38 derece ve parçalı bulutlu olacak.

-Samsun 23 derece, 29 derece ve parçalı bulutlu olacak.

-Tokat 20 derece, 38 derece ve parçalı bulutlu olacak.

-Trabzon 24 derece, 29 derece ve parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı olacak.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölge geneli az bulutlu ve kuzeydoğu kesimlerinde parçalı bulutlu olacak. Öğle saatleri itibariyle Ardahan il çevresinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

-Erzurum 15 derece, 33 derece ve parçalı bulutlu olacak.

-Kars 15 derece, 33 derece ve parçalı bulutlu olacak.

-Malatya 21 derece, 41 derece ve az bulutlu olacak.

-Van 18 derece, 32 derece ve az bulutlu olacak.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölge geneli az bulutlu ve açık olacak.

-Diyarbakır 24 derece, 45 derece ve az bulutlu olacak.

-Gaziantep 28 derece, 44 derece ve az bulutlu olacak.

-Siirt 28 derece, 43 derece ve az bulutlu olacak.

-Şanlıurfa 31 derece, 46 derece ve az bulutlu olacak.