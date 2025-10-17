Adana'da 'Hayat Güzel' Sergisiyle Meme Kanseri Farkındalığı

Acıbadem Adana Hastanesi ve Pembe İzler Derneği işbirliğiyle açılan 'Hayat Güzel' sergisi, meme kanseriyle mücadele eden 17 kadının fotoğraflarını sunuyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 22:53
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 22:53
Adana'da 'Hayat Güzel' Sergisiyle Meme Kanseri Farkındalığı

Adana'da 'Hayat Güzel' sergisi açıldı

Acıbadem Adana Hastanesi ile Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği işbirliğinde düzenlenen 'Hayat Güzel' sergisinin açılışı yapıldı. Etkinlik, meme kanseri farkındalık ayı kapsamında gerçekleşti.

Fotoğraflarda umut ve dayanışma

100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi'nde, Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) desteğiyle hazırlanan sergide, 17 meme kanseriyle mücadele eden kadın, 17 kadın fotoğrafçının objektifine yansıdı. Fotoğraflar, hastalığa karşı verilen mücadeleyi ve hayata tutunuşu gösteren güçlü karelerden oluşuyor.

Açılış ve konuşmalar

Etkinliğin moderatörlüğünü Pi Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Seral Çelik üstlendi. Açılışa oyuncu Bülent Polat, genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Orhan Demircan, tıbbi onkolog Prof. Dr. Sinan Yavuz ile meme kanseriyle mücadele eden kadınlar katıldı.

Prof. Dr. Orhan Demircan, konuşmasında Türkiye'de meme kanserine yakalanma oranının yüksek olduğuna dikkat çekerek, erken tanıda kendini muayene ve mamografinin önemini vurguladı.

Oyuncu Bülent Polat ise etkinlikte yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sektörde son dönemde meme kanseri vakalarında artış gözlemlediğini ve erkeklerin de bilinçlenmesi gerektiğini söyledi.

Deneyimler ve mesajlar

Söyleşide, meme kanseriyle mücadele eden kadınlar hastalık sürecinde yaşadıkları deneyimleri ve psikolojik dayanışmanın önemini paylaştı.

Meme kanserini atlatan turizmci Gizem Arslan (40), AA muhabirine yaptığı açıklamada geçen yıl kendisine teşhis konduğunu, ailelerinde genetik öykü bulunduğunu ve iyi doktorlarla süreci atlattıklarını anlattı: "Erken teşhis hayat kurtarıyor. Herkesin mutlaka yıllık kontrollerini yaptırmasını öneriyorum."

AFAD üyesi Gülbin Aka etkinliğin Pembe İzler Derneği için ekim ayı projesi olduğunu belirterek, ortak yürütülen çalışmanın keyifli geçtiğini ve katılımın kendileri için memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Sergi, 19 Ekim Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

