Adana'da Öğrenciler 'Ufkun Ötesinde' Belgeseli ile Uzay Yolculuğuna Çıktı

Adana'da lise öğrencileri, Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevini anlatan 'Ufkun Ötesinde' belgeselini sinema salonunda izledi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 13:42
Adana'da Öğrenciler 'Ufkun Ötesinde' Belgeseli ile Uzay Yolculuğuna Çıktı

Adana'da Öğrenciler 'Ufkun Ötesinde' Belgeseli ile Uzay Yolculuğuna Çıktı

Adana'da lise öğrencileri, Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevinin hikayesini anlatan 'Ufkun Ötesinde' belgeselini sinema salonunda izleme fırsatı buldu.

Belgesel Gösterimi Boyunca Coşku Hakimdi

Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı tarafından koordine edilen bu özel gösterim, bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda gerçekleşti. Seyhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın düzenlediği etkinliğe, 19 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Öğrencilerden Olumlu Yorumlar

11. sınıf öğrencisi Kadir Deniz Yılmaz, belgeselin içeriğinden oldukça etkilendiğini belirterek, "Ülkemizin uzaya ilk defa insan gönderip Türk bayrağını dalgalandırmasından dolayı çok mutlu oldum." dedi.

Diğer bir öğrenci Abdulkadir Efe Özdemir ise Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın hayatından örnekler gördüklerini aktararak, "Ben de Gezeravcı'nın yerinde olsaydım gurur duyardım. Uzaya gitmek küçümsenecek bir şey değil. Bu bir gurur, cesaret meselesi. Gezeravcı'yı izlediğimde cesaretim yerine geldi," şeklinde konuştu.

10. sınıf öğrencisi Ünzile Erden de belgeseli çok beğendiğini ifade ederek, "Gezeravcı, milli gururumuz oldu, Türk bayrağını uzaya taşıdı. Gezeravcı, belgeselde 'Her zaman hayallerinizin peşinden gidin.' diyor. Kendisi de bunu hayal olarak görüyordu ve gerçekleştirdi. İnşallah biz de hayallerimizi gerçekleştiririz," dedi.

Adana'da lise öğrencileri, Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevinin hikayesini anlatan "Ufkun...

Adana'da lise öğrencileri, Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevinin hikayesini anlatan "Ufkun Ötesinde" belgeselini sinema salonunda izledi.

Adana'da lise öğrencileri, Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevinin hikayesini anlatan "Ufkun...

Adana'da lise öğrencileri, Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevinin hikayesini anlatan "Ufkun Ötesinde" belgeselini sinema salonunda izledi.

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