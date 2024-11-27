Adana'da Okul Duvarı Filistin'e Destek Resimleriyle Süslendi

Adana'da Filistin'e Destek için Anlamlı Bir Çalışma

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, öğretmen Mustafa Menteş ve öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla okul duvarını Gazze direnişini simgeleyen resimlerle süslediler.

Şehit Ali Çakar Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen bu sosyal sorumluluk projesinde, öğrencilerle birlikte gerçekleştirilen resim çalışmasında, Gazze direnişini simgeleyen çeşitli görseller çizildi. Ayrıca, resimler arasında Mescid-i Aksa ile birlikte Türk ve Filistin bayrakları da yer aldı.

Öğretmen Mustafa Menteş, yaptığı açıklamada, "İsrail'in saldırılarına yönelik farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Amacımız, duygularımızı ifade etmek ve Filistin halkına destek olmaktır." sözlerine yer verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde öğretmen Mustafa Menteş (fotoğrafta) ve öğrencileri, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Filistin'e destek vermek için okul duvarını Gazze direnişini simgeleyen resimlerle süsledi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde öğretmen Mustafa Menteş (fotoğrafta) ve öğrencileri, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Filistin'e destek vermek için okul duvarını Gazze direnişini simgeleyen resimlerle süsledi.