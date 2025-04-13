Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Coşkulu Halk ve Çocuk Koşusu

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı Heyecanı

Adana, 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında düzenlenen halk ve çocuk koşusuyla spor tutkunlarını bir araya getirdi.

Halk Koşusu Büyük İlgi Gördü

Büyük Saat Kulesi önünden başlayan 10 kilometrelik halk koşusuna yaklaşık 500 kişi katıldı. Katılımcılar, etkinliğe şalvar giyerek veya renkli taç ve şapkalar takarak renk kattılar.

Dereceye Girenler Belli Oldu

Koşunun sonunda kadınlardan Songül Berikol birinci olurken, erkeklerde Koray Het birincilik madalyasına uzandı. Ödül töreniyle yarışmanın kazananları taçlandırıldı.

Çocuklar İçin Renkli Anlar

Karnaval kapsamında gerçekleştirilen çocuk koşusu ise Merkez Park'ta, dört farklı yaş kategorisinde kurulan 200 metrelik parkurda yapıldı. Küçük sporcuların yarıştığı bu etkinlik, katılımcılara büyük bir neşe kaynağı oldu.

Yarışların tamamlanmasının ardından, halk ve çocuk koşusunda dereceye girenlere ödüller verilerek, etkinliklerin coşkusu bir kat daha arttı.

Adana'da düzenlenen 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında halk ve çocuk koşusu gerçekleştirildi. Bazı yarışmacılar, etkinliğe giydikleri şalvarla katıldı, bazıları da renkli taç ve şapkalar taktı.

Adana'da düzenlenen 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında halk ve çocuk koşusu gerçekleştirildi. Bazı yarışmacılar, etkinliğe giydikleri şalvarla katıldı, bazıları da renkli taç ve şapkalar taktı.