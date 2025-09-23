Adana'da 'Tadında Kısa Film Var' Gala: Adana ve Lecce'nin Gastronomi-Sinema Buluşması

Adana'da 'Tadında Kısa Film Var' gala programı düzenlendi

Adana'da gerçekleştirilen 'Tadında Kısa Film Var' gala programında, Adana ile İtalya'nın Lecce kentinin gastronomi ve sinema kültürlerini konu alan kısa film gösterildi. Etkinlik, iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesine odaklandı.

Proje ve katılımcılar

Proje, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Türkiye ve İtalya arasında yürütülen uluslararası hareketlilik programı kapsamında başlatıldı. Bu kapsamda Adana Gençlik Merkezi ve üniversite öğrencilerinden oluşan 12 kişilik ekip, Lecce ve Adana'nın gastronomi ile sinema kültürlerini anlatan kısa filmi hazırladı.

Gala programı ve konuşmalar

Etkinlik, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlendi ve İstiklal Marşı ile İtalya Milli Marşının okunmasıyla başladı. Programda konuşan Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, projenin dünya barışına katkı sağlamasını temenni ederek iki ülke arasındaki bağların güçlendiğini belirtti. Küçük ayrıca İtalya'nın Filistin meselesindeki tutumuna değinerek 'Bu vesileyle hem İtalya'nın hem de Türkiye'nin benzer doğrular etrafında birleşerek güzel yol alacaklarını umuyorum.' ifadelerini kullandı.

Lecce'den gelen temsilciler ve mesajlar

Lecce Belediye Başkan Vekili Fabiola De Giovanni, kısa filmde şehirlerine yer verilmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek 'Bugün Lecce için çok anlamlı bir gün. Mutfağımızı anlattığınız ve belgeselinizde yer verdiğiniz için teşekkür ederim.' dedi. Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ise projenin dostluk köprülerini güçlendirdiğini vurgulayarak 'Bu buluşma iki şehir arasında kalıcı dostlukların, işbirliklerinin ve daha geniş ufukların kapısını açacaktır.' şeklinde konuştu.

Gösterim ve ödül töreni

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu da projenin iki ülke arasında kültürel köprü kurduğunu kaydetti. Konuşmaların ardından kısa filmin gösterimi yapıldı ve program, Fabiola De Giovanni, Belediye Başkan Yardımcısı Giancarlo Capoccia, yönetmen Simone Borsci ile filmi çeken ekibe yapılan ödül takdimiyle sona erdi.