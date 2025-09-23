Adana'da 'Tadında Kısa Film Var' Gala: Adana ve Lecce'nin Gastronomi-Sinema Buluşması

Adana'da düzenlenen 'Tadında Kısa Film Var' galasında Adana ve Lecce'nin gastronomi ve sinema kültürlerini konu alan kısa film gösterildi, kültürel bağlar vurgulandı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 18:56
Adana'da 'Tadında Kısa Film Var' Gala: Adana ve Lecce'nin Gastronomi-Sinema Buluşması

Adana'da 'Tadında Kısa Film Var' gala programı düzenlendi

Adana'da gerçekleştirilen 'Tadında Kısa Film Var' gala programında, Adana ile İtalya'nın Lecce kentinin gastronomi ve sinema kültürlerini konu alan kısa film gösterildi. Etkinlik, iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesine odaklandı.

Proje ve katılımcılar

Proje, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Türkiye ve İtalya arasında yürütülen uluslararası hareketlilik programı kapsamında başlatıldı. Bu kapsamda Adana Gençlik Merkezi ve üniversite öğrencilerinden oluşan 12 kişilik ekip, Lecce ve Adana'nın gastronomi ile sinema kültürlerini anlatan kısa filmi hazırladı.

Gala programı ve konuşmalar

Etkinlik, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlendi ve İstiklal Marşı ile İtalya Milli Marşının okunmasıyla başladı. Programda konuşan Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, projenin dünya barışına katkı sağlamasını temenni ederek iki ülke arasındaki bağların güçlendiğini belirtti. Küçük ayrıca İtalya'nın Filistin meselesindeki tutumuna değinerek 'Bu vesileyle hem İtalya'nın hem de Türkiye'nin benzer doğrular etrafında birleşerek güzel yol alacaklarını umuyorum.' ifadelerini kullandı.

Lecce'den gelen temsilciler ve mesajlar

Lecce Belediye Başkan Vekili Fabiola De Giovanni, kısa filmde şehirlerine yer verilmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek 'Bugün Lecce için çok anlamlı bir gün. Mutfağımızı anlattığınız ve belgeselinizde yer verdiğiniz için teşekkür ederim.' dedi. Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ise projenin dostluk köprülerini güçlendirdiğini vurgulayarak 'Bu buluşma iki şehir arasında kalıcı dostlukların, işbirliklerinin ve daha geniş ufukların kapısını açacaktır.' şeklinde konuştu.

Gösterim ve ödül töreni

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu da projenin iki ülke arasında kültürel köprü kurduğunu kaydetti. Konuşmaların ardından kısa filmin gösterimi yapıldı ve program, Fabiola De Giovanni, Belediye Başkan Yardımcısı Giancarlo Capoccia, yönetmen Simone Borsci ile filmi çeken ekibe yapılan ödül takdimiyle sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak
2
Adana'da 'Tadında Kısa Film Var' Gala: Adana ve Lecce'nin Gastronomi-Sinema Buluşması
3
17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı
4
Sinema Festivali'nde Biletler 27-28 Eylül'de 80 TL
5
Çanakkale Kültür Yolu Festivali 4. Günde: Konser, Yarışma ve Çocuk Etkinlikleri
6
Fransız Sanatçı Ememem, Ankara'da Kaldırım Mozaikleriyle Şehir Dokusuna Renk Katıyor
7
Safranbolu'da Turizm Haftası Coşkuyla Başladı

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek