Adana depremi fayları tetikledi! Ünlü profesör tarih verdi: 6 yıl içinde yerle yeksan...

Uzman Naci Görür, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 şiddetinde ki deprem üzerinden değerlendirmelerini yaptı. Adana bölgesinin hassas olduğunun altını çizen Görür, olası Marmara depremi içinde önemli uyarılarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin açığa çıkarıldığı enerji hatırlandığında bugüne kadar depremin yaşandığı faylar sol yönlü doğrultulu atımlı faylar. 6 Şubat Güneydoğu'da yaşanan büyük deprem Doğu Anadolu fayı üzerinde. Doğu Anadolu fayının devamı olan Ölü Deniz de dahil, aşağı yukarı işte Diyarbakır dersek Hatay'a kadar, büyük serüveni yaşandı.





ADANA'YA DİKKAT

Bölge üzerinde kırılmamış fay ya da faylara transfer edilmelerinden kaynaklı dikkat edilmesi gerektiği uyarıları yapıldı. Yalnızca deprem üreten faya değil ona komşu onunla ilişkisi olmasına bakılmadan faylara transferler yaşanıyor. Bu durumda 6 Şubat depremlerinden sonra 7 Şubat'ta Adana, Hatay dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Görür, Adana bölgesinde hassasiyet olduğuna değindi.