Adana, Diyarbakır, Kilis, Osmaniye, Elazığ, Şanlıurfa, Sivas için duyuruldu! 31 Ağustos'a kadar süre verildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, depremden etkilenen bölgelerde çalışanlara destek olma çabalarının sürdüğünü açıkladı. Bakan Işıkhan, işverenler ve çalışanlar için kolaylık sağlamak amacıyla 8 ilde prim ve hizmet belgesi teslim sürelerini uzatma kararı aldıklarını ifade etti. Bu adımın depremzedelerin çalışma hayatını rahatlatmaya yardımcı olmayı amaçladığını belirten Bakan Işıkhan, desteklerinin devam edeceğini vurguladı. İşte detaylar...





ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN PRİM VE HİZMET BELGESİ SÜRELERİNİ UZATMA KARARI ALDIKLARINI AÇIKLADI

Bakan Işıkhan'ın sosyal medya üzerinden duyurduğu habere göre, depremzedelerin bulunduğu illerde, prim ve hizmet belgesi teslim süresinin uzatılacağı açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamada, Adana, Diyarbakır, Kilis, Osmaniye, Elazığ, Şanlıurfa illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri dışındaki diğer ilçeleri ve Sivas ili Gürün ilçesinde faaliyet gösteren bazı işyerlerinin, 2023 Haziran ayı muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini/aylık prim ve hizmet belgelerini belirtilen tarihlere kadar vermeleri gerektiği belirtildi.





Bu düzenlemeyle, işverenlerin deprem bölgelerinde daha fazla esneklik sağlanması hedefleniyor. 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işyerlerine, belirli bir süre içinde 2023 Haziran ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini/aylık prim ve hizmet belgelerini sunma imkanı tanınıyor.

İşverenlere tanınan bu ek süre, depremzedelerin ekonomik olarak rahatlamasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Özellikle belirtilen illerde faaliyet gösteren işyerlerinin, belge ve beyannamelerini 15 Ağustos 2023 tarihini takip eden beşinci iş gününün sonuna kadar vermesi gerekiyor. Ayrıca, prim borçlarının da 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

Bu uygulama sayesinde, işverenlerin belge ve beyannamelerini yasal süre içinde yetiştirememeleri durumunda uygulanabilecek idari para cezası ve gecikme cezası/zammından kaçınılabilecek. Bu adım, depremzedelerin iş yaşamında daha fazla kolaylık ve esneklik sağlamayı amaçlayarak, bu bölgelerdeki iş dünyasını desteklemeyi hedefliyor.