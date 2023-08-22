Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve 5 ile kötü haber! 100 yıl sonra yeniden giriş yapıyor

Son dönemde tüm Türkiye'yi etkileyen şiddetli sıcak hava dalgası ve yükselen nem seviyeleri nedeniyle Adana, zorlu bir dönemden geçiyor. Kısa bir süre önce Basra'dan gelen sıcak hava dalgası, yüksek sıcaklıkların yanı sıra artan nemle birleşerek Adana'nın günlük yaşamını olumsuz etkilemeye başladı.

Rekor Sıcaklık ve Nem Artışı Bu sıcak hava dalgası, Adana'da son 65 yılın rekorunu kırarak termometreleri 45.7 dereceye kadar yükseltti. Ancak yüksek sıcaklıkların yanı sıra yüzde 54'lere kadar çıkan nem seviyeleri de hissedilen sıcaklığı daha da artırdı. Hava sıcaklığı 45 dereceden 34 dereceye düşse bile nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık hala 44 dereceyi aşıyor.





Nem ve Sıcaklık Etkileri

Artan nem seviyeleri nedeniyle Adana'da cadde ve sokaklar sessizleşti, normalde kalabalık olan parklar boşaldı. Meteoroloji yetkilileri, yaptıkları açıklamalarda artan nemin sıcaklığı daha da hissedilir hale getirdiğini belirtti. Özellikle açık alanlarda yaşayan vatandaşlar için sıvı alımının büyük önem taşıdığını vurgulayan yetkililer, her 20-25 dakikada bir bardak su içmenin sağlık açısından önemli olduğunu hatırlattı.

Vatandaşların Görüşleri Adana halkı, yoğun sıcak hava dalgasının ve artan nem seviyelerinin etkilerini net bir şekilde hissediyor. Bir vatandaş, "Adana'ya gelmeyin, Adana alev alev" şeklinde uyararak durumu özetliyor. Halk, bunaltıcı sıcaklığın dışarıda aktivite yapmayı neredeyse imkansız hale getirdiğini ifade ediyor.