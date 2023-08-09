Adana, İzmir, Antalya, Manisa, Aydın ve bu illerde yaşayanlar dikkat! O saatler mum gibi eritecek

Yaz aylarının etkisiyle sıcak havaların iyice kendini hissettirdiği bir döneme girdik. Özellikle güney bölgelerde yaşayanlar için bu dönem, yüksek sıcaklıkların ve güneşin etkisi altında geçecek gibi görünüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu sıcak hava dalgasıyla ilgili yeni bir uyarıda bulundu ve bazı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını açıkladı.

Sıcak hava dalgalarının etkisi artarak hissedilmeye başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, Antalya, Mersin, İzmir, Adana, Manisa, Aydın, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep gibi şehirlerde yeni bir sıcak hava dalgası yaşanacak. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Bazı bölgelerde ise sıcaklık 4 ila 8 derece kadar yükselebilir. 6 Ağustos tarihinde bu etkilerin başlaması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, halkı bu artan sıcaklıklara karşı önlem almaları konusunda uyarıyor. Sıcak havanın sebep olduğu olumsuz etkilerden korunmak için su tüketimi, güneş koruyucu kullanımı ve serin yerlerde kalma gibi tedbirlerin alınması öneriliyor. Sıcak hava dalgasının özellikle açık havada çalışan, yaşlı ve çocukların sağlığını olumsuz etkileyebileceği vurgulanıyor. Bu nedenle ilgili bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Antalya, Mersin, İzmir, Adana, Manisa, Aydın, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep gibi şehirler, özellikle sıcak hava etkisi altında olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son duyurusuna göre, 6 Ağustos itibarıyla yeni bir sıcak hava dalgası bölgeyi etkisi altına alacak. Bu durum, vatandaşların dikkatli olmalarını gerektiriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, bu sıcak hava dalgası Basra'dan geliyor ve Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da etkisini gösterecek. Mevsim normalleri 2 ila 4 derece üstüne çıkması bekleniyor. Ancak, bazı bölgelerde sıcaklıklar 4 ila 8 derece üstüne çıkabileceği uyarısı yapıldı. Özellikle pazar gününe kadar bu durum devam edecek.

Yüksek sıcaklıkların etkisi altında olmak, vücut sağlığı açısından ciddi riskler taşıyabilir. Sıcak hava, sıvı kaybına neden olabilir ve vücut ısısını dengelemekte zorlanabilir. Bu nedenle, sıcak hava dalgasının etkisi altındaki günlerde vatandaşların dikkat etmeleri gereken bazı önlemler bulunuyor.

Öncelikle, sıcak saatlerde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır. Eğer zorunlu bir sebep yoksa, özellikle öğle saatlerinde evde veya serin yerlerde bulunmak daha sağlıklı olacaktır. Ayrıca bol su tüketimi de çok önemlidir. Sıvı kaybını önlemek için düzenli aralıklarla su içmek gerekmektedir. Açık renkli ve hafif kıyafetler tercih edilmeli, başın ve vücudun güneş ışığından korunması sağlanmalıdır.

Sıcak hava dalgalarının etkisi altında olan bölgelerde yaşayanlar, bu uyarılara dikkat ederek kendilerini koruyabilirler. Ayrıca, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar özellikle daha dikkatli olmalıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını takip etmek ve sağlık önlemlerini almak, sıcak hava dalgasının olumsuz etkilerinden korunmanın en iyi yollarından biridir.