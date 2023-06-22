Adana, Kahramanmaraş, Malatya ve diğer iller için alarm verildi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı bulutlu ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısı ile Isparta, Muş ve Van çevresinde yerel sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

SARI KODLU UYARI VERİLDİ





Özellikle İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Malatya çevresi, Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın batısında ise yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı açısından önemli bir değişiklik beklenmese de batı kesimlerde biraz artacağı ve Ege kıyıları, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği öngörülüyor. İç kesimlerde ise sıcaklık mevsim normallerinin altında olacak, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyrediyor.

Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Yağış alan bölgelerde ise yağış anında yer yer kuvvetli rüzgarlar bekleniyor.

Özellikle İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Malatya çevresi, Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu durumda ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önemlidir. Vatandaşların güvenliklerini sağlamak amacıyla yetkililerin uyarılarını takip etmeleri önemle tavsiye edilmektedir.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Meteorolojide "sarı kod", hava durumu uyarı sistemlerinde kullanılan bir renk kodlamasıdır. Bu sistem, hava olaylarına ilişkin potansiyel riskleri ve uyarıları belirtmek için renklerin kullanıldığı bir ölçektir.

Renk kodlaması genellikle üç farklı seviyede uygulanır: yeşil, sarı ve kırmızı. Her renk, belirli bir hava olayının yoğunluğunu veya risk düzeyini temsil eder. Sarı renk kodu, hava durumu açısından orta düzeyde bir uyarıyı ifade eder.

Sarı renk kodu genellikle şiddetli hava olaylarına ilişkin dikkatli olunması gerektiği anlamına gelir, ancak tehlike seviyesi kırmızı renk koduna kıyasla daha düşüktür. Örneğin, yoğun yağışlar, sağanak yağışlar, hafif rüzgarlar veya kuvvetli fırtınalar gibi hava olayları sarı renk koduyla belirtilebilir.