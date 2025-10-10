Adana Lezzet Festivali'nde Gastronomi Treni ile Belemedik'e Lezzet Yolculuğu

Adana Lezzet Festivali'nde Gastronomi Treni Belemedik'e Ulaştı

Adana'da bu yıl 'Kuşaktan Kuşağa' temasıyla düzenlenen 9. Uluslararası Lezzet Festivali kapsamında, Gastronomi Treni ile Belemedik Tabiat Parkı'na turizm gezisi gerçekleştirildi.

Gastronomi Treni, Adana Tren Garı'ndan hareket ederek Pozantı ilçesindeki Belemedik Tabiat Parkı'na ulaştı. Parkta bir restoranda düzenlenen programda katılımcılar Adana mutfağı'nın yöresel lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

Vali Köşger'den Lezzet ve Kültür Vurgusu

Vali Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada Adana mutfağının yalnızca yemek kültürü olmadığını, aynı zamanda köklü bir yaşam biçimi olduğunu belirtti. Bu yolculuğun lezzetin coğrafyayla bütünleşmesini yansıttığını ifade eden Köşger, katılımcılara teşekkür etti.

Programın ardından katılımcılar, doğal güzelliğiyle ön plana çıkan Belemedik Tabiat Parkı'ını gezdi. Etkinliğe Vali Köşger'in eşi Fatma Köşger, sosyal medya fenomenleri, gazeteciler ve Almanya'dan gelen turist kafilesi katıldı.

Dönüş yolunda Gastronomi Treni, tarihi Varda Köprüsü'nde mola verdi; katılımcılar burada hatıra fotoğrafı çektirdi.

