Adana Valisi Köşger, 'Hala Yaşıyorum' Sergisini Ziyaret Etti

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'den Önemli Ziyaret

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 'Türkiye Kültür Yolu Festivali' kapsamında açılan ve 15 Filistinli sanatçının eserlerinden oluşan 'Hala Yaşıyorum' adlı sergiyi ziyaret etti. Kentte, 5 Nisan’da başlayan sergi, Büyükşehir Belediyesi Konser ve Tiyatro Salonu’nda sanatseverler ile buluşmaya devam ediyor.

Sanatın Gücü ve Mesajı

Küratörlüğünü program yapımcısı ve köşe yazarı Samed Karagöz'ün üstlendiği sergide, Filistinli sanatçıların resim, fotoğraf, tasarım ve seramikten oluşan toplam 26 eser sergilendi. Sergi turu sırasında Vali Köşger, Karagöz'den eserler hakkında bilgi alarak, bölgedeki sanatsal çabaların önemine vurgu yaptı.

Gazze’ye Destek ve Dayanışma Mesajı

Köşger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşanan katliam nedeniyle derin bir acı hissettiğini belirterek, “Ülke olarak Gazze'deki kanayan yaraların bir an önce kapanmasını arzu ediyoruz. Bütün millet olarak desteğimiz Gazze'ye ve Filistin'e yönelik.” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda, Filistinli sanatçıların tüm olumsuz koşullara rağmen sanatı nasıl sürdürdüklerini dile getirerek, “Sanatın herkese mesajını ulaştırma kabiliyeti var. Bu sergi, 'Hala yaşamaya devam ediyoruz' mesajını en güzel şekilde veriyor.” şeklinde konuştu.

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan Notlar

Vali Köşger, sergi ziyaretinin ardından, 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Merkez Parkı'nda kurulan etkinlik alanında incelemelerde bulundu. Burada esnaflar ve vatandaşlarla sohbet eden Köşger, Adana'nın kültürel zenginliğine dikkat çekti.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında açılan ve 15 Filistinli sanatçının eserlerinden oluşan "Hala Yaşıyorum" adlı sergiyi ziyaret etti.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında açılan ve 15 Filistinli sanatçının eserlerinden oluşan "Hala Yaşıyorum" adlı sergiyi ziyaret etti.