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Adana’da arıza için trafoya giren işçi akıma kapıldı

Adana’nın Çukurova ilçesinde feci bir kaza yaşandı. Elektrik arızası nedeniyle bir işçi trafoya girdi. Trafoya giren işçi elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

25 Ekim 2021 Pazartesi 16:21
Adana’da arıza için trafoya giren işçi akıma kapıldı
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Adana’nın Çukurova ilçesinde bir elektrik trafosundan arıza bildirimi alındı. Elektrik dağıtım şirketinde çalıştığı öğrenilen Mehmet A. Toros Mahallesinde bulunan trafoya geldi. Trafoya giren işçi elektrik akımına kapıldı.


Akıma kapılan işçinin bağırışları üzerine mahalle sakinleri ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan işçiyi hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan Mehmet A’nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.


Son Güncelleme: 25.10.2021 16:21
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