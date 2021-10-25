Adana’da arıza için trafoya giren işçi akıma kapıldı

Adana’nın Çukurova ilçesinde bir elektrik trafosundan arıza bildirimi alındı. Elektrik dağıtım şirketinde çalıştığı öğrenilen Mehmet A. Toros Mahallesinde bulunan trafoya geldi. Trafoya giren işçi elektrik akımına kapıldı.

Akıma kapılan işçinin bağırışları üzerine mahalle sakinleri ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan işçiyi hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan Mehmet A’nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.