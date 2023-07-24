Adana'da Dolandırıcılık Skandalı: Kuyumcu Kayıplara Karıştı

Adana'da bir kuyumcu, mahallelinin kendisine emanet ettiği altınları alıp, dükkanını da kapatarak kayıplara karıştı.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, birikim için satın aldıkları altınları ve ziynet eşyalarını kuyumcuya bıraktı. Ancak kuyumcu, bir gece dükkanlarını kapatıp ortadan kayboldu. Mahalleli, yaklaşık 600-700 milyon TL değerinde altının geri verilmesini talep ediyor.

Ocak ayında ortadan kayboldu

Kaybolan kuyumcu, mahallede uzun yıllardır kuyumculuk yapan A.K. olarak biliniyor. Vatandaşlar altınlarını ona teslim ettikten sonra kuyumcu, bir süre kar vererek güvenlerini kazandı. Ancak geçen Ocak ayında dükkanlarını kapatıp kaybolan kuyumcu, mahalleliden yaklaşık 700 milyon TL değerinde altını alıp hiçbirini geri vermedi.

Dükkan önünde toplandılar

Dolandırılan mahalleli, polise şikayette bulundu ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Kuyumcu dükkanının önünde toplanan mahalleli, paralarının geri verilmesini talep ediyor. Dolandırılan kişiler arasında 350-400 kişi bulunuyor ve toplamda 600-700 milyon TL dolandırıcılık gerçekleştiği düşünülüyor.