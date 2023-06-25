Adana'da Koyuna Şiddet Uygulayan Kişi Gözaltına Alındı
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Adana'da bir koyuna şiddet uygulayan ve görüntüleri sosyal medyada yayınlanan Hasan A. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden Hasan A., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Adana'da Koyuna Şiddet Uygulayan Kişi Gözaltına Alındı
22 Haziran'da Bahçelievler Mahallesi'nde bir koyuna şiddet uygulayan Hasan A. isimli kişi, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası polis ekipleri harekete geçti ve Hasan A. yakalandı. Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden Hasan A., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Yaşam
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