Adana'da Koyuna Şiddet Uygulayan Kişi Gözaltına Alındı

22 Haziran'da Bahçelievler Mahallesi'nde bir koyuna şiddet uygulayan Hasan A. isimli kişi, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası polis ekipleri harekete geçti ve Hasan A. yakalandı. Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden Hasan A., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.