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Adana'nın Çukurova ilçesinde orman yangını

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Adana'nın Çukurova ilçesinde orman yangını
Adana'nın Çukurova ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın için helikopterler de devreye dahil oldu.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın için Adana ve Mersin dahil çok sayıda noktadan ekipler sevk edildi. Helikopterlerin de dahil olduğu ekipler, yangına müdahale etmek için çalışmalarına devam ediyor.

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