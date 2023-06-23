Adana'nın Çukurova ilçesinde orman yangını

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın için Adana ve Mersin dahil çok sayıda noktadan ekipler sevk edildi. Helikopterlerin de dahil olduğu ekipler, yangına müdahale etmek için çalışmalarına devam ediyor.