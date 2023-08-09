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  3. Adı eski, görünüşü yepyeni! Yeni Renault Toros'un satış fiyatı nihayet açıklandı!

Adı eski, görünüşü yepyeni! Yeni Renault Toros'un satış fiyatı nihayet açıklandı!

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Adı eski, görünüşü yepyeni! Yeni Renault Toros'un satış fiyatı nihayet açıklandı!
Renault markası bir ilke imza attı! Bu araç tamamen yenilendi! Tüm detaylar haberimizde.

Eskilerin en sevdiği araçlardan biri olan Renault bu modeli tamamen yeniledi! Nostalji sevenler kuyruk olacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

RENAULT BU MODELİNİ YENİLEDİ

Renault çevre dostu hedefleriyle birlikte Toros modelini elektrikli motorla piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Renault Toros 250 km menzille şehir içinde rahatlıkla kullanılabilir bir model haline gelecek. Yeni Renault Toros 4 kişilik olacak ve motor gücü şehir içi kullanımlarda çevre dostu olarak kullanıcılarına sunulacak. 

yeni renault toros model

Toros modellerde saatte 120 km hız olacak. Türkiye fiyatı yüzde 15 ÖTV olmasına rağmen diğer modellere göre daha uygun olacak. Yurt dışındaki vergilerin de eklenmesiyle birlikte 410 bin TL tutara ulaşan Toros modelin ülkemizdeki döviz kuruna göre fiyatının belirlenmesi bekleniyor. Döviz kurunda bir artış yaşanmazsa Türkiye pazarında da bu tutarlarda satılması bekleniyor. Toros model ile ilgili fiyat detaylarının önümüzdeki süreçte net şekilde belirlenmesi bekleniyor. 

Yaşam
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