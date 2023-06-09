Adına kayıtlı su, elektrik, doğalgaz faturası olanlar dikkat! 1500 TL para iadesi yapılacağı duyuruldu

Akbank, müşterilerini memnun etmek ve daha avantajlı bir deneyim sunmak amacıyla çeşitli kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Bankanın son açıklamasına göre, Otomatik Fatura Ödemeleri kategorisinde müşterilere 1.500 Türk Lirası'na varan iade fırsatı sunuluyor. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen Akbank müşterileri, 29 Haziran tarihine kadar başvuru yapabilecekler. Kampanya kapsamında, otomatik olarak ödenen faturalar için aylık 300 Türk Lirası iade yapılacak ve toplamda 5 ay boyunca 1.500 Türk Lirası'na kadar iade alınabilecek.

Akbank'ın kampanya açıklamasına göre, 1-29 Haziran 2023 tarihleri arasında Akbank Mobil uygulamasını indirip "Akbanklı olmak istiyorum" adımını tamamlayan yeni müşteriler ve Akbank tarafından bilgilendirilen mevcut müşteriler kampanyadan yararlanabilecekler.

KAMPANYANIN SON TARİHİ 29 HAZİRAN

Kampanya, 1-29 Haziran 2023 tarihleri arasında Akbank müşterilerinin vadesiz mevduat hesabı veya Akbank kredi kartı (Axess, Wings veya Free) üzerinden yeni verilecek otomatik fatura ödeme talimatları için geçerlidir.



Otomatik olarak ödenen faturalar için her ayın ilk günü 300 Türk Lirası'na kadar iade yapılacaktır. Fatura tutarı 300 Türk Lirası'nın altındaysa ödenen tutar kadar iade gerçekleştirilecek, tutar 300 Türk Lirası'nın üstündeyse aylık maksimum 300 Türk Lirası iade yapılacaktır.

Her müşteri, kampanya süresince aylık maksimum 300 Türk Lirası ve toplamda maksimum 1.500 Türk Lirası iade alabilecektir.

Kampanya kapsamında otomatik fatura ödeme talimatı veren müşterilerin başvuruları 1 Haziran'da kontrol edilecektir.

Kampanya süresince iptal edilip yeniden verilen otomatik fatura ödeme talimatları geçerli olmayacak ve bu durumdaki müşteriler kampanyadan yararlanamayacaktır.

Mobil başvuru yapan müşterilerin işlemleri 29 Haziran - 30 Temmuz 2023 tarihleri arasında tamamlandıktan sonra kampanyadan yararlanabilecektir.

İadeler müşterilerin vadesiz Türk Lirası hesaplarına yapılacaktır. Vadesiz hesabı uygun olmayan veya vadesiz hesap sahibi olmayan müşterilere iade işlemi yapılamayacaktır.

İlk ay fatura talimatı veren ancak faturası otomatik olarak ödenemeyen müşterilerin kontrolü, fatura talimatı iptal edilmediği sürece kampanya dönemi boyunca devam edecektir.

Kredi kartından verilen fatura ödeme talimatı otomatik olarak ödendiğinde iadeler yine vadesiz hesaba yapılacaktır.