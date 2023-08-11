Adını böyle yapan o restorandan bedava yemek yiyecek! Tek seferlik değil ömür boyu

Böyle bir kampanyayı hayatınızda hiç duymamış olabilirsiniz! Resmen bir ilke imza attılar! Eğer adınızı değiştirirseniz ömür boyu bedava yemek yiyebilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU RESTORANDAN GÖRÜLMEMİŞ KAMPANYA

Subway tarafından yapılan bir kampanya herkesin ağzını açık bıraktı. Eğer yasal olarak adınızı 'Subway' yaparsanız ömür boyu restorandan bedava yemek yiyebilirsiniz.





Subway tarafından başlatılan bu kampanya sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Binlerce insan adını değiştirmek için başvuru yaparken kampanya başladıktan bugüne kadar 10 bin kişinin adını Subway yapmak için başvuru yaptığı öğrenildi.