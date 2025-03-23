Adıyaman Kadınlarından Deprem Farkındalığı: Saat Kulesi Maketleri

Adıyaman'da Kadınlardan Önemli Bir Proje

Adıyaman Halk Eğitimi Merkezi'nde bir grup kadın kursiyer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde durarak şehrin simgesi haline gelen saat kulesinin maketini yapıyor. Bu çalışma, deprem farkındalığını artırmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Keyifli Bir Öğrenim Süreci

Depremzede kadınlar, el sanatları kursunda hem keyifli vakit geçiriyor hem de yaşadıkları zorlu süreçten uzaklaşarak moral buluyor. 46 yıl önce inşa edilmiş olan saat kulesi, depremin simgesi haline gelmiş durumda. Kursiyerler, maketleri çeşitli atık malzemelerle yaparak hem çevreye duyarlılık gösteriyor hem de hatıralarını yaşatıyor.

Hediye Olarak Dağıtılıyor

Yapılan saat kuleleri, şehre gelen misafirlere ve çeşitli kurumlara hediye olarak sunulmakta. Usta öğretici Nadir Harıkçı, bu simgenin manevi değerinin oldukça yüksek olduğunu ifade ederek, "Depremlerde duran saat kulesi bizim için bir simge haline geldi. Kurs merkezinde kadınlar ile karton ve atık malzemeler kullanarak saat kulesinin minyatürünü yapıyoruz," dedi.

Kursiyerlerin Düşünceleri

Kursiyerlerden Nuriye Çalgan, "Burada el becerilerimizi geliştiriyoruz. Saat kulesi Adıyaman için özel bir yapı. Biz de o yapının maketini yaptık," diyerek düşüncelerini paylaştı.

Kurs süreci sabah saatlerinde başlayıp yaklaşık 5 saat sürmekte. Kadınlar, bu projeyle hem sosyal bir ortamda bulunuyor hem de sanatlarını geliştiriyor.

Adıyaman Halk Eğitimi Merkezi'nde kadın kursiyerler şehrin simge yapılarından biri olan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde 04.17'de duran saat kulesinin maketlerini yaparak deprem farkındalığı oluşturuyor.

Adıyaman Halk Eğitimi Merkezi'nde kadın kursiyerler şehrin simge yapılarından biri olan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde 04.17'de duran saat kulesinin maketlerini yaparak deprem farkındalığı oluşturuyor.