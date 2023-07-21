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Adli Tatilde Hangi Davalar Açılabilir?

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Adli Tatilde Hangi Davalar Açılabilir?
Adli tatilde hangi davalar açılabilir sorusu merak edilmektedir. Vatandaşların davalı veya davacı olabileceği davalar hakkında sorular soruluyor. Peki, Adli tatilde dava açılır mı, açılmaz mı? Adli tatilde hangi davalar görülmez, görülür? Adli tatilde anlaşmalı boşanma, ceza, idari, tahliye davası açılabilir mi?

Adli Tatilde Dava Açılır mı, Açılmaz mı?

Adli Tatil, zaman zaman kanun koyucu tarafından kısaltılmış veya tarihleri değiştirilmiş olsa da, son ve güncel haliyle 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda yer almaktadır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesine göre, adli tatil her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer ve yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar. Adli tatil süresince, hukuk davaları da aynı kanunun 103. maddesinde belirtilen kurallar doğrultusunda işlenir. Ceza yargısı ve idari yargıdaki davalarda ise adli tatil içinde görülebilecek davalara ilişkin düzenlemeler, ilgili yargı kanunlarında yer almaktadır.

Adli Tatilde Hangi Davalar Görülmez, Görülür?

Adli tatil, hâkimler ve savcılar için belirli bir süreyle sınırlı olarak yıllık izin benzeri bir düşünceyle ele alınabilir. Adaletin koruyucusu ve sağlayıcısı olsalar da, memur statüsünde olmaları nedeniyle tatil haklarına saygı gösterilmesi önemlidir. Kanun koyucu, onların haklarını koruyarak adli tatilin ihlal edilmemesini sağlamıştır. Tabii ki, adli tatil döneminde de açılabilecek ve görülebilecek davalara izin verilmiştir.

Adli Tatilde Anlaşmalı Boşanma, Ceza, İdari, Tahliye Davası Açılabilir mi?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 103. maddesi adli tatilde görülebilecek olan hukuk davalarını ifade etmektedir. Bu kanun hükmünü dikkate alarak adli tatilde görülen hukuk davalarına şu örnekleri verebiliriz:

  • Nafaka davaları
  • Soybağı davaları
  • Velayet ve vesayetle ilgili davalar ve işler
  • İşçilerin hizmet akdiyle ilgili yahut iş sözleşmelerinden kaynaklı olarak açtıkları iş davaları
  • Tahkimde mahkemenin alanına giren davalar ve işler
  • Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalar ve işler
  • Çekişmesiz yargı işleri

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