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AFAD Gönüllüsü Öğretmenden Duygusal Ziyaret

Cuma Bulut, depremde enkazdan kurtardığı Özlem Kara'yı ziyaret etti, duygusal anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 11:13
AFAD Gönüllüsü Öğretmenden Duygusal Ziyaret

AFAD Gönüllüsü Öğretmenden Duygusal Ziyaret

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde AFAD gönüllüsü olarak görev yapan öğretmen Cuma Bulut, enkazdan kurtardığı Özlem Kara'yı ziyaret etti.

Bir Araya Gelmenin Mutluluğu

Deprem sırasında Kilis'te öğretmenlik yapan Bulut, gönüllü arama kurtarma çalışmalarına aktif olarak katılmıştı. İslahiye'de, 48 saat sonra enkazdan çıkardığı Özlem Kara (40) ile buluşarak duygusal anlar yaşadı.

Hayata Tutunma Mücadelesi

Kara, ziyarette eşi ve üç çocuğunu depremde kaybettiğini, vefat eden oğlunun adını verdiği bir kafe işletmeye başladığını anlattı. Cuma Bulut ise, Kara'nın yaşadığı tüm acılara rağmen hayata tutunma gayretini takdir etti. Onun güçlü duruşunun kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde AFAD gönüllüsü olarak görev yapan öğretmen Cuma Bulut (solda) , enkazdan kurtardığı Özlem Kara'yı (sağda) ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde AFAD gönüllüsü olarak görev yapan öğretmen Cuma Bulut (solda) , enkazdan kurtardığı Özlem Kara'yı (sağda) ziyaret etti.

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AFAD Gönüllüsü Öğretmenden Duygusal Ziyaret

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