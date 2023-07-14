Afrika sıcakları Türkiye'yi kavuracak! Tüm planlar iptal: MGM'den dışarı çıkmayın uyarısı

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, sağanak yağış, sel ve fırtınanın ardından beklenen yüksek sıcaklıklar Türkiye'ye ulaşıyor. Hem Afrika hem de Basra sıcaklıklarının etkisiyle ülkemizde tarihinin en sıcak günlerini yaşayacağız. Vatandaşlarımızı etkileyecek olan bu kavurucu sıcaklar için tedbirlerin alınması önem taşıyor.





Geçtiğimiz hafta sonunda yağmurun ardından dinlenme fırsatı bulan vatandaşlarımız, şimdi ise sıcaklık uyarısıyla karşı karşıya. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, Afrika sıcaklarının yanı sıra Basra sıcaklarının da etkisini göstereceği belirtildi. Verilen tarihlerde, rekor seviyedeki sıcaklıkların yaşanacağına dikkat çekildi.

Hava Forum yetkilileri de kavurucu sıcakların yaklaştığını ve hem Afrika hem de Basra sıcaklarının etkisini hissettireceğini belirtti. Özellikle 12 Temmuz Çarşamba gününden itibaren sıcaklık artışının iyice hissedileceği ifade edildi. En yüksek sıcaklık değerlerinin cuma, cumartesi ve pazar günlerinde beklenildiği vurgulandı. Cuma günü için işyerlerinin uzaktan çalışma düzenlemeleri yapması önerildi.

Türkiye, bu zorlu hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalı. Sıcaklık artışının etkisini azaltmak ve sağlık sorunlarını önlemek adına güneşten koruyucu önlemlerin alınması, sık sık su tüketimi ve serin yerlere sığınma gibi önlemler dikkate alınmalıdır. Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için yetkililer tarafından yapılan uyarılara dikkat etmeleri büyük önem taşımaktadır.