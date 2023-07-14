  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. Afrika sıcakları Türkiye'yi kavuracak! Tüm planlar iptal: MGM'den dışarı çıkmayın uyarısı

Afrika sıcakları Türkiye'yi kavuracak! Tüm planlar iptal: MGM'den dışarı çıkmayın uyarısı

Yayınlanma:
Afrika sıcakları Türkiye'yi kavuracak! Tüm planlar iptal: MGM'den dışarı çıkmayın uyarısı
Sıcak havalar bastırıyor. Herkes evine kapansın! Sıcak havalara karşı ne yapmak gerekiyor? İşte detaylar...

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, sağanak yağış, sel ve fırtınanın ardından beklenen yüksek sıcaklıklar Türkiye'ye ulaşıyor. Hem Afrika hem de Basra sıcaklıklarının etkisiyle ülkemizde tarihinin en sıcak günlerini yaşayacağız. Vatandaşlarımızı etkileyecek olan bu kavurucu sıcaklar için tedbirlerin alınması önem taşıyor.

sıcaklar

Geçtiğimiz hafta sonunda yağmurun ardından dinlenme fırsatı bulan vatandaşlarımız, şimdi ise sıcaklık uyarısıyla karşı karşıya. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, Afrika sıcaklarının yanı sıra Basra sıcaklarının da etkisini göstereceği belirtildi. Verilen tarihlerde, rekor seviyedeki sıcaklıkların yaşanacağına dikkat çekildi.

Hava Forum yetkilileri de kavurucu sıcakların yaklaştığını ve hem Afrika hem de Basra sıcaklarının etkisini hissettireceğini belirtti. Özellikle 12 Temmuz Çarşamba gününden itibaren sıcaklık artışının iyice hissedileceği ifade edildi. En yüksek sıcaklık değerlerinin cuma, cumartesi ve pazar günlerinde beklenildiği vurgulandı. Cuma günü için işyerlerinin uzaktan çalışma düzenlemeleri yapması önerildi.

Türkiye, bu zorlu hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalı. Sıcaklık artışının etkisini azaltmak ve sağlık sorunlarını önlemek adına güneşten koruyucu önlemlerin alınması, sık sık su tüketimi ve serin yerlere sığınma gibi önlemler dikkate alınmalıdır. Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için yetkililer tarafından yapılan uyarılara dikkat etmeleri büyük önem taşımaktadır.

Yaşam
Kurumuş çiçeklere can suyu oluyor! İlaçsız, kimyasalsız çiçek canlandıran yöntem
Kurumuş çiçeklere can suyu oluyor! İlaçsız, kimyasalsız çiçek canlandıran yöntem
Şanlıurfa'da 13 yaşında kızını yakarak öldüren cani babanın cezası belli oldu
Şanlıurfa'da 13 yaşında kızını yakarak öldüren cani babanın cezası belli oldu
3 ilde toplu taşıma kullananlar yaşadı! O tarihte ücretsiz olacak
3 ilde toplu taşıma kullananlar yaşadı! O tarihte ücretsiz olacak
Kirli duş kabinlerine son! Bu yöntemle siyah lekelerden eser kalmayacak
Kirli duş kabinlerine son! Bu yöntemle siyah lekelerden eser kalmayacak
O ilde yaşayanlara felaket uyarısı! Tehlike günden güne büyüyor: Önlem almayan yandı
O ilde yaşayanlara felaket uyarısı! Tehlike günden güne büyüyor: Önlem almayan yandı
Türkiye'de tehlike çanları! 2 metre boyundaki dev yılanlar o illerde istilaya başladı!
Türkiye'de tehlike çanları! 2 metre boyundaki dev yılanlar o illerde istilaya başladı!
Seçtiğiniz renk kişilik özelliklerinizi ortaya çıkarıyor! Tek renkle kişilik testi
Seçtiğiniz renk kişilik özelliklerinizi ortaya çıkarıyor! Tek renkle kişilik testi