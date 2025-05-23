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Ağrı'da Türk Mutfağı Haftası Yöresel Lezzetler ile Kutlandı

Ağrı'da düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'nda yöresel yemekler tanıtıldı, Ağrı mutfağının zenginliği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 19:22
Ağrı'da Türk Mutfağı Haftası Yöresel Lezzetler ile Kutlandı

Ağrı'da Türk Mutfağı Haftası Etkinlikleri

Ağrı'da, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde, yerel lezzetler ile dolu özel bir program düzenlendi. Valilik tarafından Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliğin açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile yapıldı.

Vali Koç'tan Önemli Mesajlar

Programda konuşan Vali Mustafa Koç, Türk mutfağının, kültürel zenginlikleri ve çeşitliliğiyle dolu olduğunu ifade etti. Anadolu’nun çeşitli coğrafi ve sosyolojik özellikleri ile şekillenen mutfak kültürünün önemine vurgu yapan Vali Koç, "Ağrı mutfağı da kendine özgü tatları ve geleneksel tarifleriyle bu zengin kültüre önemli bir katkı sağlamaktadır" dedi.

Yöresel Lezzetlerin Tanıtımı

Vali Koç sözlerini, "Bu hafta boyunca Ağrı mutfağının zenginliklerini tanıma fırsatı bulacağız. Abdigör köftesi, halise, verven balı ve Ağrı ketesi gibi pek çok yöresel lezzeti deneyimleme şansına sahip olacağız" şeklinde sürdürdü.

Stantlar ve İkramlar

Konuşmaların ardından Vali Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve il protokolü, yöresel yemeklerin sergilendiği stantları gezdi. Etkinlikte katılımcılara döner, helise, mantı gibi yöresel yemekler ikram edildi.

Ağrı'da, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara yöresel yemekler ikram edildi....

Ağrı'da, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara yöresel yemekler ikram edildi. Vali Mustafa Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve il protokolü yöresel yemeklerin sergilendiği stantları gezdi.

Ağrı'da, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara yöresel yemekler ikram edildi....

Ağrı'da, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara yöresel yemekler ikram edildi. Vali Mustafa Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve il protokolü yöresel yemeklerin sergilendiği stantları gezdi.

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