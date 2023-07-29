Ağustos ayında depresyona girecek burçlar belli oldu! Yaptıkları hiçbir şeyden keyif almayacaklar

Astrologlar, Ağustos ayındaki Venüs retrosundan bazı burçların olumsuz olarak etkileneceklerini tahmin ediyor. Bunun birçokları için özellikle zor bir zaman olması bekleniyor. Ağustos ayı içinde hangi burçların zorluklarla karşılaşabileceğine ve bunun hayatınızı nasıl etkileyebileceğine daha yakından bakalım.

BOĞA BURCU





Boğa burcu insanları Ağustos ayında zor günler bekleyebilirler. Aksilikler, özellikle çözülmemiş sorunlar söz konusu olduğunda, iç çatışmalara yol açabilir. Bununla birlikte, aşkta büyük değişiklikler yaşaması muhtemel olan Boğa için her şey kasvetli ve iç karartıcı değil. Bu dönemde büyüme ve iyileşme tam bir fırsat olarak görülebilir.

ASLAN BURCU





Aslan aynı zamanda gerilemenin etkilerini hisseden bir burçtur. Kararsızlık ve özgüven sorunlarıysa bu dönemde ortaya çıkabilir. Astrologlar, Aslan burcuna bu aşamayı sorunsuz olarak atlatabilmeleri için diğer insanların fikirlerine fazla takılmamalarını tavsiye ediyor. Kendinize sadık kalmak, geri giden Venüs'ün zorluklarının üstesinden gelmenin anahtarı şeklinde tanımlanıyor.

AKREP BURCU





Akrep, kariyer hedefleri için çabalarken kendi kendini inceleme sürecinde olabilir. Bu dönemde, uygun önlemi almak için düşüncelerinizi ve ideallerinizi dikkatlice analiz etmeniz gerekir. Akrep, ne istediğini düşünerek, durgunluk dönemlerinde bile profesyonel hayatlarında önemli bir adım atabilir.

KOVA BURCU





Kova burcu insanı bu gerileme dönemi süreci içinde çeşitli olumsuz duygular yaşayabilir. Partnerler, arkadaşlar ve eşlerle ilişki sorunlarına ve çatışmalar getirebilir. Etkiyi aza indirmek adına Kova, ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için iletişime ve anlayışa odaklanması gerekmektedir.

Ağustos ayında geri giden Venüs, bazı burçlara zorluklar sunarken, aynı zamanda da büyüme ve dönüşüm fırsatları sunmaktadır. Boğa, aşk hayatındaki değişikliklere tanık olabilir, ancak Aslan'ın kendisine sadık kalması gerekir.

Akrep, kariyer hedeflerine odaklanması gerekebilir ve Kova burcuyla olan ilişkisini dikkatli bir şekilde yönetmelidir.

Astroloji tahminler sunar, fakat bu kozmik olaylar karşısında nasıl tepki verdiğimizin nihayetinde yaşam yollarımızı şekillendirdiğini unutmayın.