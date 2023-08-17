Aileler, çocuklar, gençler, yaşlılar müjde! Ankara'da yaşayanlara ücretsiz hizmet verilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ruhsal sağlığını büyük bir önemle ele alarak, psikolojik danışmanlık merkezleri aracılığıyla ücretsiz destek sunmaktadır. Bu hizmet, vatandaşların zor zamanlarında kendilerine bir destek bulabilme amacını taşımaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin psikolojik danışmanlık merkezleri, vatandaşların psikolojik sorunlarına yönelik danışmanlık ve yardım hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler arasında depresyon, kaygı bozukluğu, yas süreci, ilişki sorunları gibi konularda destek sağlama yer almaktadır.

Vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi veya doğrudan psikolojik danışmanlık merkezlerinden randevu alarak ücretsiz yardım hizmetlerinden faydalanma imkanına sahiptirler. Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ruhsal sağlığını korumak amacıyla önemli bir adım atmış bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, belediye evlilik ve aile danışmanlığı, çocuk ve ergen danışmanlığı ile yetişkin danışmanlığı gibi alanlarda da destek sunmaktadır.

Pandemi dönemiyle başlayan TELEFONLA PSİKOLOJİK DESTEK HATTI, hafta içi 09.00 - 17.00 saatleri arasında uzman danışmanlar eşliğinde hizmet vermektedir.

Demetevler Şubesi:

Adres: 'yedik Cad. No:93 Katı Demetevler Yenimahalle

Telefon: +90 (312) 507 34 50, +90 (312) 507 34 51, +90 (312) 336 60 39

Ulus Şubesi:

Adres: Kale Mahallesi Anafartalar Caddesi No 27 Altındağ/ANKARA

Telefon: +90 (312) 507 36 92, +90 (312) 507 36 49