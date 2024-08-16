Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Aizanoi Kısa Film Festivali 2023 Başlıyor

Kütahya'da düzenlenecek 4. Aizanoi Kısa Film Festivali, sanat dolu bir üç gün sunuyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 16:21
Aizanoi Kısa Film Festivali 2023 Başlıyor

Aizanoi Kısa Film Festivali 2023

Kütahya'da, Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği (ASİFSAD) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Aizanoi Kısa Film Festivali, 22-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festival Teması ve Etkinlikler

Festivalin Düzenleme Komitesi Başkanı Murat Yıldız, festivalin Çavdarhisar ilçesindeki tarihi Aizanoi Antik Kenti'nde yapılacağını ve bu yılki temasının "Toprak Ananın İzinden Zamanda ve Mekanda Yolculuk" olarak belirlendiğini açıkladı.

Yıldız, etkinlik kapsamında özel konuk, yazar ve senaristlerin katılımcılarla bir araya geleceğini belirtti. "Doğaçlama gösterilerinin yer alacağı, sinemanın derinliklerinin konuşulacağı söyleşiler yapılacak. Ayrıca, katılımcılar senaryo yazımı ile ilgili sorularını sorma fırsatı bulacaklar," dedi.

Çeşitli Etkinlikler ve Katkılar

Festivalde ünlü şefler, tadımcılar ve ziraat uzmanları da yer alacak. Gençler ve çocuklar için özel etkinliklerin de planlandığını vurgulayan Yıldız, Çavdarhisarlı kadınların festivale katkı sağlayacağını ifade etti.

Etkinlikler, müzisyenlerin açık sahne konseri ile sona erecek. Sanatın ve kültürün bir araya geleceği bu üç gün, katılımcılar için eşsiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı
4
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
5
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
6
Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı
7
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!