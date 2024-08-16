Aizanoi Kısa Film Festivali 2023 Başlıyor

Aizanoi Kısa Film Festivali 2023

Kütahya'da, Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği (ASİFSAD) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Aizanoi Kısa Film Festivali, 22-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festival Teması ve Etkinlikler

Festivalin Düzenleme Komitesi Başkanı Murat Yıldız, festivalin Çavdarhisar ilçesindeki tarihi Aizanoi Antik Kenti'nde yapılacağını ve bu yılki temasının "Toprak Ananın İzinden Zamanda ve Mekanda Yolculuk" olarak belirlendiğini açıkladı.

Yıldız, etkinlik kapsamında özel konuk, yazar ve senaristlerin katılımcılarla bir araya geleceğini belirtti. "Doğaçlama gösterilerinin yer alacağı, sinemanın derinliklerinin konuşulacağı söyleşiler yapılacak. Ayrıca, katılımcılar senaryo yazımı ile ilgili sorularını sorma fırsatı bulacaklar," dedi.

Çeşitli Etkinlikler ve Katkılar

Festivalde ünlü şefler, tadımcılar ve ziraat uzmanları da yer alacak. Gençler ve çocuklar için özel etkinliklerin de planlandığını vurgulayan Yıldız, Çavdarhisarlı kadınların festivale katkı sağlayacağını ifade etti.

Etkinlikler, müzisyenlerin açık sahne konseri ile sona erecek. Sanatın ve kültürün bir araya geleceği bu üç gün, katılımcılar için eşsiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.