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Akıl almaz olay! Civcivlerini kovaladı diye köpeğin kafasını sopayla kırdı

İstanbul’da Hasan Kızıl isimli bir kişi tavuk ve civcivlerini kovaladığını öne sürdüğü bir köpeğin kafasını sopayla kırdı. Akıl almaz olay Ataşehir ilçesinde yaşandı.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 11:13
Akıl almaz olay! Civcivlerini kovaladı diye köpeğin kafasını sopayla kırdı
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İstanbul'un Ataşehir ilçesinde akıl almaz bir olay yaşandı. Hasan Kızıl isimli bir kişi tavuklarını ve civcivlerini kovaladığını öne sürdüğü 'Duman' isimli sokak köpeğini eline geçirdiği sopa ile dövmeye başladı. Bir başka vatandaş tarafından o anlar cep telefonu kamerasına kaydedilirken kafasında kırık meydana gelen köpek bir hayvansever tarafından kliniğe götürüldü.


İlçeye bağlı Ferhatpaşa Mahallesinde meydana gelen olayda iddialara göre mahallede yaşayanlar tarafında  duman adı verilen sokak köpeği Hasan Kızıl'ın tavuklarını ve civcivlerini kovaladı. Bu duruma öfkelenen Kızıl ise, eline geçirdiği sopa ile köpeğe saldırmaya başladı. Köpeği öldüresiye döven Kızıl, daha sonra oradan ayrıldı.

Mahallede yaşayan bir hayvansever, kendisine söylenilen yaralı köpeği Ataşehir'deki veteriner kliniğine götürdü. Klinik görevlilerinin yaptıkları kontrollerde kafasına ciddi darbeler alan köpeğin kafatasında kırıklar meydana geldiği anlaşıldı. Köpeğin daha donanımlı bir yere götürülmesi gerektiği söylenince hayvansever kadın durumu hemen SUHAYKO Başkanı Yasin Yılmaz'a bildirdi. Kliniğe gelen Yasin Yılmaz, köpeği aldı ve donanımlı cihazların bulunduğu başka bir kliniğe götürerek tedavi altına alınmasını sağladı.


Son Güncelleme: 11.08.2021 11:13
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulSokak KöpeğiDarpAtaşehir
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