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Akşam ne yemek yapsam diye düşünmeyin! 30 dakikada hazır mantarlı patates sefası tarifi

Gelinim Mutfakta'da Yepyeni Bir Lezzet Şöleni Başlıyor! Gelinler Arasındaki Hüner Yarışında Bugünün Gözdesi: Mantarlı Patates Sefası! Püf Noktalarıyla Bu Lezzeti Evde Yaratmanın Sırları! Tarif Detayları Haberimizde!

Yayın Tarihi: 04.03.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 20:39
Akşam ne yemek yapsam diye düşünmeyin! 30 dakikada hazır mantarlı patates sefası tarifi

Gelinim Mutfakta yarışması, lezzet dolu tarifleriyle her hafta milyonlarca izleyiciye keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Bu hafta ise mutfakta ustalıklarını konuşturarak birbirinden özel yemekleri hazırlamak için kıyasıya yarışan gelinlerin odak noktasında mantarlı patates sefası bulunuyor. Gelinim Mutfakta'nın bu nefis tarifiyle evlerde muhteşem bir lezzet şöleni yaşamak isteyenler için, mantarlı patates sefası tarifini detaylarıyla inceleyelim.

Mantarlı Patates Sefası Tarifi:

Malzemeler:

Dört adet patates, 300 gram kuşbaşı et, 500 gram mantar, bir adet soğan, bir diş sarımsak, bir tatlı kaşığı domates salçası, yarım demet maydanoz, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı karabiber

Beşamel Sos İçin:

İki yemek kaşığı un, üç yemek kaşığı tereyağı, iki buçuk su bardağı süt, bir çay kaşığı tuz, kaşar peyniri

mantarlı patates sefası

Yapılışı:

Patatesleri ortadan ikiye bölelim ve iç kısımlarını sandal formunda oyun. Sonrasında her iki yüzeyini fırça yardımıyla yağlayın ve 200 derecede 15 dakika boyunca fırına verin. İç harcı hazırlamak adına tereyağını eritin, dilimlenmiş soğanları ekleyin. Sırasıyla et, mantar, sarımsak, domates salçası, taze yeşillikler ve baharatları katarak malzemelerin pişmesini bekleyin. Beşamel sosu yapmak için tencerede tereyağını eritin, unu ekleyip sürekli olarak karıştırın. Daha sonra sütü ilave edin ve tuz ekleyerek homojen bir karışım elde edin. Fırından çıkardığınız patateslerin içine hazırladığınız iç harcı yerleştirin. Üzerine beşamel sosu dökün ve rendelenmiş kaşar peyniri serperek süsleyin.Tekrar fırına koyun ve kaşarlar güzelce eriyip kızarana kadar pişirme işlemini sürdürün.

Mantarlı patates sefası tarifi, Gelinim Mutfakta'nın lezzet dünyasına yeni bir soluk getiriyor. Bu nefis yemek, hem görsel şölen sunuyor hem de damakları şenlendiriyor. Evlerinizde bu tarifi deneyerek, Gelinim Mutfakta heyecanını yaşamaya davetlisiniz! Afiyet olsun...

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