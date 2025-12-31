DOLAR
Aksaray-Ortaköy Yolu Yoğun Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Aksaray-Ortaköy yolunda yoğun kar nedeniyle Balcı ve Akın köyleri arasındaki güzergah geçici olarak ulaşıma kapatıldı; ekipler hazır bekliyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:00
Güzergah, Olumsuzluk Yaşanmaması İçin Geçici Olarak Kapatıldı

Aksaray’da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı. Yoğun kar nedeniyle Aksaray’ı Ortaköy ilçesine bağlayan yol trafiğe kapatıldı.

Sürücülerin yolda mahsur kalmaması ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla alınan kararla, Ortaköy tarafından Balcı Köyü girişi ile Aksaray tarafından Akın Köyü girişi arasında kalan güzergah geçici süreyle ulaşıma kapatıldı.

Bu karar çerçevesinde, Aksaray ile Ortaköy arasındaki geliş ve gidişler durduruldu. Kar yağışının Aksaray genelinde gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Yetkililer, ekiplerin bölgede hazır beklediğini ve yolun hava şartlarının normale dönmesinin ardından yeniden trafiğe açılacağını bildirdi.

