Aksaray’da otomobil oto kurtarma aracıyla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Köyü girişinde Seyit Mutlu idaresindeki otomobil Fahrettin B’nin kullandığı oto kurtarma aracıyla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre köy girişinde gerçekleşen kazada otomobildeki Seyit Mutlu ile Nezir Mutlu hayatını kaybetti. Oto kurtarma aracının sürücüsü Fahrettin B’de yaralandı. Köydeki vatandaşlar kazayı görüp ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler hayatını kaybeden iki kişiyi adli tıp morguna kaldırırken, yaralanan bir kişiyi hastaneye sevk etti. Kaza nedeniyle köy giriş kapatılırken jandarma ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Bir süre kapalı kalan yol kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.