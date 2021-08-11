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Aksaray’da otomobil oto kurtarma aracıyla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Aksaray’da bir oto kurtarma aracı ile otomobil çarpıştı. Korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 19:35
Aksaray’da otomobil oto kurtarma aracıyla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
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Aksaray Gücünkaya Köyü girişinde Seyit Mutlu idaresindeki otomobil Fahrettin B’nin kullandığı oto kurtarma aracıyla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre köy girişinde gerçekleşen kazada otomobildeki Seyit Mutlu ile Nezir Mutlu hayatını kaybetti. Oto kurtarma aracının sürücüsü Fahrettin B’de yaralandı. Köydeki vatandaşlar kazayı görüp ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler hayatını kaybeden iki kişiyi adli tıp morguna kaldırırken, yaralanan bir kişiyi hastaneye sevk etti. Kaza nedeniyle köy giriş kapatılırken jandarma ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Bir süre kapalı kalan yol kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.


Son Güncelleme: 11.08.2021 19:35
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Anahtar Kelimeler:
AksarayKazaGücünkaya
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