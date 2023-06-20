Aksaray'da Polis Takibi Sonucu Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 AAC 358 plakalı otomobil sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü polise yaklaştığı anda fren yerine gaza basarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından kaçış istikameti ve plaka anons edildi. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından sürücü ve içindeki 2 yolcu ile birlikte yakalandı. Araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı ve Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.