Akyaka, UNWTO'nun En İyi Turizm Köyleri 2025 Listesinde

Muğla'nın Akyaka Mahallesi, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından yürütülen "En İyi Turizm Köyleri" programı kapsamında 2025 yılı için seçilen 52 kırsal topluluk arasına girdi.

Seçimler, 17 Ekim'de Çin'in Zheijang eyaletine bağlı Huzhou kentinde düzenlenen lansmanda açıklandı.

Türkiye'den aday gösterilen Akyaka, listede yer alarak "En İyi Turizm Köyü" ünvanını kazanan 52 yerleşim yerinden biri oldu.

Muğla Valisi İdris Akbıyık şöyle dedi: "Bu ödül, Muğla'nın yalnızca deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını aynı zamanda kültür, doğa, ekoloji ve yerel değerler açısından da dünya çapında bir marka olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu başarıyı, daha güçlü bir sürdürülebilir turizm vizyonunun başlangıcı olarak görüyorum. Doğayı koruyarak kalkınmanın, yerel değerleri yaşatarak dünyaya açılmanın mümkün olduğunu bir kez daha göstermiş olduk. Bu başarının tüm ilçelerimize ilham kaynağı olması temenni ediyorum."

Akbıyık, Akyaka'nın bu noktaya gelmesinde emeği geçen kurumlara, yerel yöneticilere, sivil toplum kuruluşları ve misafirperver Akyaka halkına teşekkür etti.

Türkiye'den 4 Köy Listede

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'den Akyaka (Muğla), Barbaros (İzmir), Anıtlı (Mardin) ve Kale Üçağız (Antalya) köylerinin doğal güzellikleri, köklü kültürleri ve sürdürülebilir turizm anlayışlarıyla "En İyi Turizm Köyleri 2025" listesine girdiğini bildirdi.

