Akyaka UNWTO'nun En İyi Turizm Köyleri 2025 Listesinde

Akyaka, UNWTO En İyi Turizm Köyleri 2025 listesine seçildi; Muğla Valisi İdris Akbıyık başarıyı sürdürülebilir turizm vizyonu olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 21:12
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 21:12
Akyaka UNWTO'nun En İyi Turizm Köyleri 2025 Listesinde

Akyaka, UNWTO'nun En İyi Turizm Köyleri 2025 Listesinde

Muğla'nın Akyaka Mahallesi, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından yürütülen "En İyi Turizm Köyleri" programı kapsamında 2025 yılı için seçilen 52 kırsal topluluk arasına girdi.

Seçimler, 17 Ekim'de Çin'in Zheijang eyaletine bağlı Huzhou kentinde düzenlenen lansmanda açıklandı.

Türkiye'den aday gösterilen Akyaka, listede yer alarak "En İyi Turizm Köyü" ünvanını kazanan 52 yerleşim yerinden biri oldu.

Muğla Valisi İdris Akbıyık şöyle dedi: "Bu ödül, Muğla'nın yalnızca deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını aynı zamanda kültür, doğa, ekoloji ve yerel değerler açısından da dünya çapında bir marka olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu başarıyı, daha güçlü bir sürdürülebilir turizm vizyonunun başlangıcı olarak görüyorum. Doğayı koruyarak kalkınmanın, yerel değerleri yaşatarak dünyaya açılmanın mümkün olduğunu bir kez daha göstermiş olduk. Bu başarının tüm ilçelerimize ilham kaynağı olması temenni ediyorum."

Akbıyık, Akyaka'nın bu noktaya gelmesinde emeği geçen kurumlara, yerel yöneticilere, sivil toplum kuruluşları ve misafirperver Akyaka halkına teşekkür etti.

Türkiye'den 4 Köy Listede

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'den Akyaka (Muğla), Barbaros (İzmir), Anıtlı (Mardin) ve Kale Üçağız (Antalya) köylerinin doğal güzellikleri, köklü kültürleri ve sürdürülebilir turizm anlayışlarıyla "En İyi Turizm Köyleri 2025" listesine girdiğini bildirdi.

Muğla'nın Ula İlçesi Akyaka Mahallesi, BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından "En İyi Turizm...

Muğla'nın Ula İlçesi Akyaka Mahallesi, BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından "En İyi Turizm Köyleri 2025" listesinde yer aldı.

Muğla'nın Ula İlçesi Akyaka Mahallesi, BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından "En İyi Turizm...

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeşim Salkım'dan Bodrum'da Kız Çocukları İçin Yardım Konseri
2
17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı
3
Pirinç Cipsi Nasıl Yapılır? Kolay ve Pratik Bir Vegan Tarif
4
Akyaka UNWTO'nun En İyi Turizm Köyleri 2025 Listesinde
5
Bursa'da 37. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması Başladı
6
Ev Yapımı Mantı Tarifi: Geleneksel Lezzeti Sofranıza Taşıyın!
7
18-50 yaş arası iş arayanlar dikkat! Kamu kurumlarına yüksek maaşla personel alımı

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)