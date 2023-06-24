Alaca'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Alaca ilçesi Alaca-Yozgat karayolunda meydana gelen trafik kazasında Mustafa Şahin yönetimindeki hafif ticari otomobil ile Veli Mavi yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Meral, Zafer ve İsmail Şahin yaralandı ve ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.