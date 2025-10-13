Alanya'da Aziz Pavlus Freski Bulunan Vaftiz Mağarası Turizme Açılıyor

Syedra'da Aziz Pavlus freski bulunan Vaftiz Mağarası turizme kazandırılacak

MUSTAFA KURT - Antalya'nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti'nde, milattan sonra 5 ila 7. yüzyıllara tarihlendiği tahmin edilen ve içinde Aziz Pavlus figürünün yer aldığı Vaftiz Mağarası, yürütülen koruma ve onarım çalışmaları sonrasında turizme açılacak.

Keşif ve koruma çalışmaları

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi ve Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, 1990'lı yıllardan bu yana bilinen ve büyük bölümü toprakla kaplı olan mağaranın giriş kısmının 2022 çalışmalarında açıldığını belirtti. Antik kentte Hristiyanlık dönemine ait çok sayıda kilisenin ortaya çıkarıldığını ifade eden Ergürer, Vaftiz Mağarası'nın dini yapılar arasında en dikkat çekeni olduğunu vurguladı.

Mağaranın mimarisi ve freskler

Yaklaşık 350 metre yükseklikte doğal oluşum bir mağara olan yapının iki tarafına duvar örüldüğünü, doğu tarafına bir apsis ve havuz yapılarak vaftiz alanına dönüştürüldüğünü aktaran Ergürer, duvarların resimlerle kaplı olduğunu belirtti. Duvar resimlerinin zaman içinde tahrip olduğunu ancak korunmuş bölümlerin önemli veriler sunduğunu söyledi.

2024'te yürütülen koruma ve onarım çalışmaları sırasında uzmanların temizlik çalışmaları esnasında, doğu tarafta çok önemli bir detayın tespit edildiğini bildiren Ergürer, yapılan çalışmada Aziz Pavlus figürünün ortaya çıktığını kaydetti. Ergürer, Aziz Pavlus'un Roma'da Hristiyanlığın yayılmasında önemli bir isim olduğunu, bu isme ait duvar resimlerinin çok nadir olduğunu; benzer örneklerin yalnızca Efes ve Kapadokya'da bulunduğunu, üçüncüsünün ise Syedra'da olduğunu söyledi.

Freskin özellikleri ve tarihlendirme

Duvar resminde Aziz Pavlus'un ayakta, elinde kitapla durduğu belirtiliyor. Kitapta "Rabbe şükretmek senin adına ilahiler söylemek iyidir, ey yüceler yücesi" yazısı yer alıyor. Hemen karşısında bir kadın figürü bulunuyor; bu iki figürün ortasında ve biraz daha yüksekte tahtta oturanın ayakları ve belden aşağı kısmıyla Hz. İsa olduğu anlaşılıyor. Ergürer, işçiliğin oldukça görkemli ve detayların iyi verildiğini ifade etti.

Mağaradaki fresklerin milattan sonra 5 ila 7. yüzyıl döneminde yapıldığını düşündüklerini belirten ekip, duvar resminin "Ioannes" adlı bir dükkan ya da atölye sahibi tarafından adandığına işaret eden başka bir yazıt tespit ettiklerini açıkladı. Mağarada tarihlendirme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Ziyarete açılma ve güvenlik önlemleri

Ergürer, hem tarihi yapıyı hem de ziyaretçileri korumak amacıyla Vaftiz Mağarası'nın şu anda ziyaretçilere kapalı olduğunu belirtti. Antik kentin büyük bölümünün güvenlik kameralarıyla izlendiğini ve kentin tümüne güvenlik kameralarının yerleştirilmesiyle Syedra'nın daha iyi korunacağı, Vaftiz Mağarası'nın koruma ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından ziyarete açılacağı ifade edildi.

Syedra Antik Kenti'nin önemi

Seki Mahallesi'ndeki antik kent, Helenistik, Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu izlerini taşıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalarda Syedra; sütunlu caddesi, stadyumu, hamamı, meclis binası, yaklaşık 164 metrekarelik taban mozaiği, Nike heykelleri, merdivenleri, altyapı sistemleri ve su sarnıçlarıyla ön plana çıkıyor. Kazı ekibi ayrıca kentte tespit edilen 5 kilise üzerinde de çalışmalar sürdürüyor.

