Alanya'da 'Türk Dil Kurumu ve Türk Dünyasında Ortak Alfabe' Konferansı Düzenlendi

Alanya'da Ortak Alfabe Konferansı

Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) işbirliğiyle Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu'nda "Türk Dil Kurumu ve Türk Dünyasında Ortak Alfabe" konulu etkileyici bir konferans düzenlendi.

TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert'in Açıklamaları

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, konferans sırasında yaptığı konuşmada Türkiye'nin kullandığı 29 harf ve Türk cumhuriyetleri arasındaki farklılıklarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mert, "Türkiye'de 29 harf devam edecek, diğer Türk cumhuriyetleri ülkeleri bizden 1-3 arasında farklı olacak bu kadar." dedi.

Alfabede Değişim ve Tarihsel Süreç

Mert, 20. yüzyıla kadar alfabe değişikliklerinin genellikle dini ihtiyaçlarla ilgili olduğunu belirtti. 20. yüzyılda sanayi devrimi ile birlikte ihtiyaçların değiştiğini vurgulayan Mert, "Türk dünyasının büyük bir çoğunluğu 20. yüzyılda Latin alfabesine geçiyor. Türkiye, 1928 yılında Mustafa Kemal Atatürk sayesinde Latin alfabesine geçiyor ve Türk dünyasında alfabe birliği sağlanmış oluyor. Ancak daha sonra Stalin döneminde Rusya, çoğu Türk ülkesini Kiril alfabesine geçirmiştir." şeklinde ifade etti.

Kültürel Birlik ve Ortak Alfabe

Mert, kültürel birliğin sağlanmasında yazıda birliğin önemini vurgulayarak, "Eğer yazıda birliğimiz yoksa diğer alanlarda birliği sağlamak mümkün olmayacaktır." şeklinde konuştu. Ayrıca, 1991 yılında Türk cumhuriyetlerindeki akademisyenlerce 34 harfli bir Türk dünyası alfabesinin belirlendiğini, bu alfabenin 2022'de yeniden ele alındığını açıkladı.

34 Harfli Alfabe Üzerine Yanlış Anlamalar

Prof. Dr. Mert, 34 harfli Türk Dünyası Ortak Alfabesi'nin yanlış anlamalarla dile getirildiğini belirtti. Şu ifadeleri kullandı: "Biz şimdi alfabemize bir harf çıkarsak ya da eklersek kıyamet kopar. Buna ihtiyaç var mı? Yok. 34 harfli alfabe bir çerçeve alfabe. Hiçbir ülkenin alfabesi değil. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan Türkçesinin kullandığı harf sayısı 34. Bu 34, bir ülkenin alfabesi değil."

Geleceğe Yönelik Etkiler

Ortak alfabenin, eğitim, turizm ve bilim dallarını etkileyeceğini, kültürleri, insanları ve devletleri yakınlaştıracağını dile getiren Mert, bunun uzun vadede ortak hareket kabiliyetini geliştireceğini kaydetti. Bugün dünyada bilgi birikiminin en az yüzde 70'inin Latin alfabesiyle gerçekleştiğini belirten Mert, batı blokunun standartlarının belirlendiği bir dünyada yaşadığımızı ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) işbirliğiyle Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu'nda "Türk Dil Kurumu ve Türk Dünyasında Ortak Alfabe" konulu konferans düzenlendi. Konferansa Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert (ön-sağ3) de katıldı.

Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) işbirliğiyle Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu'nda "Türk Dil Kurumu ve Türk Dünyasında Ortak Alfabe" konulu konferans düzenlendi. Konferansa Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert (ön-sağ3) de katıldı.