Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

2024 Yılı Zamları Tüketiciyi Sarsacak!

Cebinize bomba düştü sanmayın, aslında zamlar yolda! Ürün ve hizmetlere tek tek zam uygulaması devreye girecekken, beklenen zam oranlarının katlanarak artması bekleniyor. Uzmanların açıklamalarına göre, sigara ve alkol tüketicileri 2025'e zam şokuyla girecek.

Yeni Yılda Alkol Fiyatlarına Yüzde 30 Zam

Özgür Aybaş, Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı, 2024 yılına dair açıklamalarda bulunarak, alkol ürünlerindeki zam oranını daha önce beklenen yüzde 20 ila 28 aralığından yüzde 30'a çıkarıldığını belirtti. Maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranının yüzde 8'den yüzde 12,5'e yükseltilmesi, bu artışın doğrudan etiketlere yansıyacağını gösteriyor.

Sigara Fiyatları da Artacak

Alkoldeki yüksek zamların hemen ardından, sigara fiyatlarına da 3 Ocak itibarıyla 5-10 TL arasında bir zam uygulanması bekleniyor. Sigaraya her altı ayda bir yapılan ÖTV ve maliyet zamları, bu kez tiryakilerin cebini ciddi şekilde etkileyecek.

Kaçak Ürün Tehlikesi

Yeni ÖTV düzenlemesinin ardından artan fiyatların, Türkiye’deki kaçak içki pazarını canlandırabileceği konusunda uyarılar yapılıyor. Aybaş, “Vatandaşı daha da fazla kaçağa iteceğinden endişeliyiz” diyerek bu durumun yaratacağı tehlikeye dikkat çekti.

Alkol ve sigaradaki artan vergi yüklerinin doğrudan tüketiciye yansıyacağını belirten Aybaş, bu gelişmenin sektörü ciddi şekilde etkileyeceğini vurguladı. Tekel bayileri, artan fiyatlar nedeniyle satışlarda düşüş yaşayabileceği ve bu durumun işlerini olumsuz etkileyebileceği konusunda endişelerini dile getirdi.