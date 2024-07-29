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Altın fırsat için son gün! Milli Emlak'tan 15 bin TL'ye arsa satışı

Eskişehir'de Milli Emlak'tan satışa çıkan 75 m² arsa için ihale 30 Temmuz'da yapılacak. 15 bin TL'lik tahmini bedeliyle dikkat çeken arsayı kaçırmayın! İhaleye katılım şartları ve detaylı bilgiler haberimizde.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 16:07
Altın fırsat için son gün! Milli Emlak'tan 15 bin TL'ye arsa satışı

Eskişehir'de Ucuz Arsa Arayanlara Müjde!

Milli Emlak, Eskişehir'de bulunan bir arsayı oldukça uygun bir fiyata satışa çıkardı. 75,06 metrekarelik bu arsa için düzenlenecek olan ihale, 30 Temmuz 2024 tarihinde saat 10:00'da gerçekleşecek. Tahmini ihale bedeli ise sadece 15.012 TL olarak belirlendi.

Bu fırsatı kaçırmak istemeyen yatırımcılar ve kendi evini yapmak isteyenler için harika bir seçenek olan arsa, Eskişehir'in gelişen bölgelerinden birinde yer alıyor.

ev

İhaleye Katılmak İçin Neler Gerekir?

İhaleye katılmak isteyenlerin, belirlenen teminat bedelini yatırmaları ve gerekli belgeleri tamamlamaları gerekiyor. Bu arsa için belirlenen teminat bedeli 4.503,60 TL olarak açıklandı.

İhaleye katılım şartları ve detaylı bilgiler için Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi https://eskisehir.csb.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Arsanın Özellikleri

Taşınmaz No: 26130109926

Pafta/Ada/Parsel: / /1718

İmar Durumu: Hayır

İmar Özellik Adı: -

Yasal Dayanak: 2886 / 45

Taşınmaz Yüzölçümü: 75,06 m²

Hazine Hissesi: 1/1

Uygun Görülen Yüzölçümü: 75,06 m²

Uygun Fiyat: 15 bin TL gibi düşük bir başlangıç bedeliyle kendi arsanıza sahip olma fırsatı.

Eskişehir'de Konum: Eskişehir'in gelişen bölgelerinden birinde yer alması.

Yatırım Potansiyeli: Gelecekte değerlenebilecek bir yatırım aracı olması.

Kendi Evini Yapma Hayali: Kendi evinizi yapmak için uygun bir arsa bulma imkanı.

arsa

İhaleye Nasıl Katılırım?

İhaleye katılmak için öncelikle belirtilen teminat bedelini yatırmanız gerekmektedir. Daha sonra gerekli belgelerle birlikte Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvurmanız gerekmektedir. İhaleye katılım şartları ve detaylı bilgiler için müdürlüğün resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İletişim

Telefon: (222) 711 45 83

İletişim Adresi: https://eskisehir.csb.gov.tr/

Milli Emlak'ın resmi duyurusu temel alınarak hazırlanmıştır. İhaleye katılmadan önce mutlaka resmi kaynaklardan güncel bilgileri kontrol ediniz.

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