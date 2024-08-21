Altın Portakal Sinema Okulu Başvuruları Başladı

Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması Başlıyor

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali çerçevesinde düzenlenen Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması için başvurular açıldı.

Festivalde Buluşacaklar

5-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalde, sinema tutkusunu öne çıkaran öğrenci filmleri sahnede yer alacak. Festivalin basın ofisinden yapılan açıklamada, öğrencilerin sinemanın ustaları ile tanışma fırsatı bulacağı ifade edildi.

Yarışmanın Amacı

Bu yarışma, sinema okullarında üretilen projelerin görünürlüğünü artırmak ve öğrenci eserlerinin değerlendirilerek teşvik edilmesini sağlamak amacı güdüyor. Seçilecek filmler, festivalde sinema severler ve profesyonellerle bir araya gelecek.

Kimler Başvurabilir?

Her sinema okulu, fakülte, akademi, atölye, program ya da enstitü, maksimum 15 dakikalık bir yapımla bu yarışmaya katılabilecek. Yarışmaya katılacak filmlerin 1 Eylül 2022 ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında üretilmiş olması gerekiyor.

Başvuru Süreci

Sinema okulları, başvurularını 20 Eylül tarihi saat 18.00’e kadar festivalin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilirler.

Bu dört gözle beklenen etkinlik, katılımcılara sinemanın farklı yönlerini keşfetme ve yeteneklerini sergileme fırsatı sunuyor.