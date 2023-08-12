Aman dikkat: Bu hafta kıskançlık krizleri yaşanabilir!

Burçların kişilik özelliklerine olduğu kadar insanların hayatına olan etkileri de merakla araştırılıyor. Bu hafta bu burcu neler bekliyor? Astrologlar açıkladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KISKANÇLIKLARA DİKKAT

Astrologlar tarafından yapılan açıklamalara göre Başak burçlarını bu hafta birçok olay bekliyor. Öncelikle bu hafta yaşanacak kıskançlıklara dikkat etmek gerekiyor. Başak burçları yasal konularda beklemedikleri sonuçlarla karşılaşabilir. Kontrolünüz dışında bazı olaylar gerçekleşebilir ancak olaylara kadersel olarak yaklaşabilirsiniz.





Başak burçlarının hem fiziksel hem ruhsal sağlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Bazı tedaviler gündeme gelebilir. Alışkanlıklar değişebilecek. Gelecek adına bakış açılarınız değişebilir. Başak burçları uzaklardan satış, pazarlama, uluslararası ticaret gibi konularda beklenmeyen şartlarla karşı karşıya gelebilir ancak bu olaylar sizin lehinize gelişecek. Seyahatler söz konusu olabilir.