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Aman dikkatTunceli'de Sarı Yılan Görüntülendi

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Aman dikkatTunceli'de Sarı Yılan Görüntülendi
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz tarafından Türkiye'de yaşayan en büyük yılanlardan olan sarı yılan yaklaşık 10 gün önce görüntülenmişti. Şimdi ise aynı ilçede bir vatandaşın bahçesindeki çam ağacına tırmanan yaklaşık 2 metre boyundaki sarı yılan görüntülendi.

Tunceli'de Sarı Yılan İki Kez Görüntülendi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz tarafından Türkiye'de yaşayan en büyük yılanlardan olan sarı yılan yaklaşık 10 gün önce görüntülenmişti. Şimdi ise aynı ilçede bir vatandaşın bahçesindeki çam ağacına tırmanan yaklaşık 2 metre boyundaki sarı yılan görüntülendi. Ağaca tırmanan yılan mobil cihaz kamerasıyla görüntülenirken, zehirsiz olduğu bilinen ve boyu 2 metreyi bulan yılan bundan sonra gözden kayboldu.

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