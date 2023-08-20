Amasya, Samsun, Çankırı, İzmir, Mersin, Hatay, Antalya'ya duyuruldu! İkisi bir arada günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'a yönelik hafta sonu hava durumuyla ilgili kritik bir bildiri yayımladı. Güncel verilere göre, İstanbul'da yağışlı hava etkisi görülmeye başlayacak. Marmara bölgesi genelinde de hafta sonuna dair dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Ayrıca, bugünün hava durumu da büyük bir merakla bekleniyor. 18 Ağustos'ta İstanbul, Ankara, İzmir ve ülkenin farklı bölgelerindeki diğer illerin hava koşulları raporu, vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde takip ediliyor.

Özellikle İstanbul'da etkisi tahmin edilen yağışlı hava, vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor. Önümüzdeki günlerdeki hava durumu ise meteoroloji yetkilileri tarafından sürekli olarak güncellenerek duyurulacak.

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerin hava durumları merakla beklenirken, bireyler günlük planlarını yaparken hava durumu raporunu göz önünde bulundurmaktan kaçınmıyor. Hava koşullarına uygun adımlar atmak, seyahat programlarını bu doğrultuda düzenlemek ve güvenliği sağlamak oldukça kritik bir husus olarak öne çıkıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), en son hava tahmini raporunu kamuoyuna duyurdu. Meteoroloji yetkilileri, ülke genelinde hava sıcaklıklarında büyük bir değişiklik öngörülmediğini ifade ettiler. Marmara ve Kıyı Ege bölgelerinin mevsim normallerine uygun seyredeceği belirtilirken, diğer bölgelerde ise ortalama olarak 6 ila 10 derece üzerinde sıcaklıklar bekleniyor.

Ancak, 5 günlük hava tahmin raporu haritası, İstanbul ve Marmara için farklı bir sahneye işaret etmektedir. Bu bölgelerde hafta sonunda yağışlar ve fırtınanın beklendiği belirtiliyor. İstanbul'da bugün, 19 Ağustos Cumartesi ve 20 Ağustos Pazar günlerinde yağışlar tahmin edilmektedir.

Günün hava durumu, ülkenin çeşitli bölgeleri için değişiklik gösterecektir. Kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege'nin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği öngörülmektedir. Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık bir hava ile geçmesi öngörülmektedir. Özellikle Marmara bölgesinde rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli şekilde esmesi beklenmektedir.

Ayrıca, "Marmara'da rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli (30-60 km/saat) şekilde esmesi beklendiğinden, olumsuz durumlar için dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısı da yapılmıştır. Meteoroloji raporu, vatandaşların hava koşullarına dikkat ederek gerekli önlemleri almalarının ne kadar kritik olduğunu bir kez daha vurgulamaktadır.



Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki hava durumu tahminleri açıklandı. İşte 18 Ağustos hava durumu raporu:

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

- İstanbul: 31°C, Bulutlu ve yağmurlu

- Bursa: 37°C, Parçalı ve az bulutlu

- Edirne: 35°C, Az bulutlu ve açık

- Sakarya: 31°C, Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

- İzmir: 34°C, Az bulutlu ve açık

- Afyonkarahisar: 38°C, Parçalı ve az bulutlu

- Denizli: 42°C, Parçalı ve az bulutlu

- Manisa: 40°C, Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

- Adana: 37°C, Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

- Antalya: 31°C, Az bulutlu ve açık

- Hatay: 34°C, Az bulutlu ve açık

- Mersin: 33°C, Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

- Ankara: 38°C, Parçalı ve az bulutlu

- Çankırı: 39°C, Az bulutlu ve açık

- Eskişehir: 40°C, Parçalı ve az bulutlu, güney çevreleri yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

- Konya: 38°C, Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

- Bolu: 35°C, Parçalı ve az bulutlu

- Düzce: 34°C, Az bulutlu ve açık

- Kastamonu: 33°C, Az bulutlu ve açık

- Zonguldak: 27°C, Az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

- Amasya: 35°C, Parçalı ve az bulutlu

- Samsun: 32°C, Parçalı ve az bulutlu

- Tokat: 35°C, Parçalı ve az bulutlu

- Trabzon: 29°C, Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

- Erzurum: 31°C, Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

- Kars: 29°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

- Malatya: 39°C, Az bulutlu ve açık

- Van: 30°C, Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

- Diyarbakır: 41°C, Az bulutlu ve açık

- Gaziantep: 41°C, Az bulutlu ve açık

- Siirt: 40°C, Az bulutlu ve açık

- Şanlıurfa: 43°C, Az bulutlu ve açık

Hava durumu tahminleri, bireylerin günlük rutinlerini planlarken göz önünde bulundurmaları gereken kritik verileri içerir. Hava şartlarına uygun tedbirleri almak, seyahat programlarını ayarlamak ve sağlıklı bir şekilde günlük etkinlikleri gerçekleştirmek için bu tahminler büyük bir değer taşır.