Amos Antik Kenti'nde Aydınlatma Çalışmaları Tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Amos Antik Kenti'nde aydınlatma çalışmaları başarıyla tamamlandı. Şimdi, bu tarihi alan akşam saatlerinde ışıklarla aydınlatılarak ziyaretçilerine yeni bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı'nın Açıklamaları

Marmaris Ticaret Odası (MTO) Başkanı Mutlu Ayhan, tamamlanan çalışmalara dair yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip Amos Antik Kenti, bundan böyle akşam saatlerinde Marmaris Körfezi’ne giriş yapan tekneleri ışıklarıyla karşılayacak" dedi.

Amos Antik Kenti, Marmaris’in 20 kilometre güneybatısında Asarcık Tepesi'nde yer alıyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer'in liderliğinde gerçekleştirilen geleceğe miras projesinin 2024 yılı çalışmaları tamamlandı ve 2025 yılı çalışmaları şubatta başlayacak.

Güvenlik ve Aydınlatma Çalışmaları

2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kazı statüsüne alınan Amos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında destekleniyor. MTO sponsorluğunda, güvenlik kameraları ve fotokapanların yanı sıra arkeolog gözetiminde 50 solar led projektör yerleştirildi.

Ayrıca, Musevi kültür turizminin başlamasında önemli bir rol üstleneceğini düşünüyor. Ayhan, "Her geçen yıl ziyaretçi sayısı artan Amos, Marmaris’te kültür turizminin başlaması konusunda başı çekiyor. İlerleyen yıllarda gece müzeciliğine uygun hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Gelecek Projeler ve Veriler

Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer de güvenlik ve aydınlatma çalışmaları sonrası antik kentte artık geceleri de ziyaret yapılabileceğini belirtti. 2019 yılında yüzey araştırmalarına başlanan antik kentte, Bakanlık projeleri kapsamında yürütülen kazılarda nekropol alanı, Athena tapınağı, kamusal sarnıç, antik yol, merdivenlerin bir kısmı ile sivil konutlar ve tiyatronun sahne binası ortaya çıkarıldı. Antik dönemde "thermopolium" olarak adlandırılan bir lokantanın varlığı ile depolama alanı olarak kullanıldığı tahmin edilen bir bölüm de keşfedildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Amos Antik Kenti'nde aydınlatma çalışmaları tamamlandı. MTO sponsorluğunda antik kentte güvenlik kameraları ve fotokapanların ardından, arkeologların gözetiminde 50 solar led projektör yerleştirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Amos Antik Kenti'nde aydınlatma çalışmaları tamamlandı. MTO sponsorluğunda antik kentte güvenlik kameraları ve fotokapanların ardından, arkeologların gözetiminde 50 solar led projektör yerleştirildi.