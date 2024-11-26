Anadolu Nefesli Beşlisi İzmir'de Unutulmaz Bir Konser Verecek

Anadolu Nefesli Beşlisi, 29 Kasım'da İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın düzenlediği konserle müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Konser, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek. Etkinlikte, klarnette Kıvanç Fındıklı, fagotta Ozan Evruk, flütte Cem Önertürk, obuada Ufuk Soygürbüz ve kornoda Hüseyin Uçar sahne alacak.

Sanatçılar, geleneksel Türk müziğini modern batı müziği enstrümanlarıyla harmanlayarak dinleyicilere eşsiz bir deneyim sunacaklar. Konserin şefliğini ise eski Bulgaristan Kültür Bakanı olan Emil Tabakov üstlenecek.

Bu özel gecede, ödüllü besteci ve piyanist Cem Oslu’nun "Yolculuk" eseri ile ünlü Rus besteci Dmitri Shostakoviç'in 5. Senfonisi seslendirilecek.

Müzikseverler için kaçırılmaması gereken bu olay, İzmir’de müziğin güzelliklerini bir araya getirecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.