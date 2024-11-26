DOLAR
34,64 -0,2%
EURO
36,44 -0,31%
ALTIN
2.920,97 -0,08%
BITCOIN
3.231.385,21 1,46%

Anadolu Nefesli Beşlisi İzmir'de Unutulmaz Bir Konser Verecek

Anadolu Nefesli Beşlisi, 29 Kasım'da İzmir'de müzikseverlerle buluşacak. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 26.11.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 11:47
Anadolu Nefesli Beşlisi İzmir'de Unutulmaz Bir Konser Verecek

Anadolu Nefesli Beşlisi, 29 Kasım'da İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın düzenlediği konserle müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Konser, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek. Etkinlikte, klarnette Kıvanç Fındıklı, fagotta Ozan Evruk, flütte Cem Önertürk, obuada Ufuk Soygürbüz ve kornoda Hüseyin Uçar sahne alacak.

Sanatçılar, geleneksel Türk müziğini modern batı müziği enstrümanlarıyla harmanlayarak dinleyicilere eşsiz bir deneyim sunacaklar. Konserin şefliğini ise eski Bulgaristan Kültür Bakanı olan Emil Tabakov üstlenecek.

Bu özel gecede, ödüllü besteci ve piyanist Cem Oslu’nun "Yolculuk" eseri ile ünlü Rus besteci Dmitri Shostakoviç'in 5. Senfonisi seslendirilecek.

Müzikseverler için kaçırılmaması gereken bu olay, İzmir’de müziğin güzelliklerini bir araya getirecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor
2
Bulaşık makinesine çamaşır suyu dökenler eyvah diyecek! Bu gerçeği ilk kez duyacaksınız
3
4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak
4
44 İle müjde geldi! 27 Kasım’da 48 ay vadeli yüzde 25 peşinat ile TOKİ satışları başlayacak!
5
Bankada memur olmak isteyenlere müjde! İş Bankası yüksek maaşla 23 ilde memur alacak!
6
Anadolu Nefesli Beşlisi İzmir'de Unutulmaz Bir Konser Verecek
7
90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları