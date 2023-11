Anaokulu Çocuklarına Özel: Eğlenceli ve Eğitici Oyunlar

Bu oyunlar hem çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlar hem de onları eğlendirir. İşte bazı oyun örnekleri ve nasıl oynandıkları:

Yakar top: Bu oyun sayıları eşit iki grupla oynanır. Öncelikle yere iki adet çizgi çekilir ve bu çizgilerin ortasına, onları eşit aralıkla ayıracak şekilde bir çizgi daha çekilir. Daha sonra oyuncular iki gruba ayrılır ve hangi grubun ortaya geçeceğine karar verilir. Rakip grup ortaya geçtikten sonra, diğer grup ikiye ayrılarak çekilen çizgilerin gerisine geçer. Herkes kendi tarafına geçtikten sonra çizginin gerisindeki grup topu birbirlerine atarak ortadaki grubu vurmaya çalışır. Topla vurulan oyuncu yanmış olur ve oyundan çıkar. Ortadaki grup atılan topu yere hiç değmeden tutarsa, tutan oyuncu bir can hakkı kazanır. Ne kadar çok canı varsa o kadar çok yanmadan vurulma hakkı vardır. Ortada tek bir kişi kaldığında altı vuruş yapılır. Eğer oyuncu vurulmazsa oyundan çıkan arkadaşlarını oyuna tekrar dahil eder. Ortadaki bütün oyuncular vurulduğunda gruplar yer değişir ve oyun devam eder.

Top yetiştirme: Bu oyunda da oyuncular iki gruba ayrılır. Gruplardaki oyuncular belirli aralıklarla arka arkaya dizilir ve bacaklarını omuz genişliği kadar veya biraz daha fazla açarak beklerler. Grupların en başındaki oyunculara birer adet top verilir. ‘Başla’ işareti verildikten sonra en öndeki oyuncu topu bacaklarının arasından geçirerek arkasındaki oyuncuya verir. Top yere düşmeden sırayla en arkadaki oyuncuya ulaştırılır. Topu alan en arkadaki oyuncu koşarak öne gelir ve bacaklarının arasından geçirerek topu arkasındaki oyuncuya verir. Bu şekilde devam eden oyun, topu ilk başa getiren grubun kazanmasıyla sona erer.

Kolomb: Bu oyun 6 yaştan itibaren oynanabilir. Oyuncular iki gruba ayrılır ve bir grup kolomb, diğer grup avcı olur. Kolomblar bir çember oluşturarak ellerini tutarlar ve avcılar çemberin dışında beklerler. Oyunun başında bir hakem belirlenir ve hakem bir topu havaya atar. Top yere düşmeden önce avcılar kolomb çemberine girip çıkmaya çalışır. Kolomblar ise avcıları çemberin içinde tutmaya çalışır. Top yere düştüğünde hakem ‘dur’ der ve oyun durur. Eğer avcılardan biri çemberin içinde kalmışsa, o avcı kolomb olur. Eğer avcılardan biri çemberin dışına çıkmışsa, o avcı avcı olarak kalır. Oyun böylece devam eder. Avcı grubu bitene kadar oyun sürer.

Sabun köpüğü basketbolu: Bu oyun 5 yaştan itibaren oynanabilir. Oyuncular iki gruba ayrılır ve her gruba birer adet plastik tabak verilir. Oyun alanının bir ucuna bir kova sabunlu su, diğer ucuna da bir kova temiz su konur. Oyunun başında her iki grup da sabunlu su kovasının yanında bekler. ‘Başla’ işareti verildikten sonra her iki gruptan birer oyuncu tabaklarını sabunlu suya batırarak köpürtür ve tabaklarını başlarının üzerinde tutarak temiz su kovasının yanına koşar. Orada tabaklarını sıkarak suyu kovaya boşaltır ve tekrar sabunlu su kovasının yanına döner. Tabaklarını arkadaşlarına verir ve sırayla devam eder. Oyun belli bir süre sonra veya temiz su kovası dolunca biter. Daha çok su toplayan grup oyunu kazanır.

Fasulye torbası olimpiyatları: Bu oyun 5 yaştan itibaren oynanabilir. Oyuncular iki gruba ayrılır ve her gruba birer adet fasulye torbası verilir. Oyun alanının bir ucuna bir kova konur. Oyunun başında her iki grup da kovanın karşısında bekler. ‘Başla’ işareti verildikten sonra her iki gruptan birer oyuncu fasulye torbalarını kovaya atmaya çalışır. Eğer isabet ederse, torbayı alıp arkadaşlarına verir ve sırayla devam eder. Eğer isabet etmezse, torbayı alıp tekrar denemek için sıranın sonuna geçer. Oyun belli bir süre sonra veya her iki grup da torbalarını kovaya atınca biter. Daha çok torba atan grup oyunu kazanır.