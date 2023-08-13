Ankara, Adana ve o iller için uyarı! O gün dereceler ok gibi fırlayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ve Adana için önemli bir uyarıda bulundu. 13 Ağustos'tan itibaren Ankara ve Adana'da sıcaklık seviyelerinin mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Bu durum, özellikle Ankara'da sıcak hava dalgasının etkili olacağı anlamına geliyor. Sıcaklık artışının başlamasıyla birlikte hava sıcaklıkları oldukça yükselecek ve normalden oldukça yüksek bir seviyede seyredecek. Bu durum, vatandaşları aşırı sıcaklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Ankara ve Adana gibi bölgelerde sıcaklık artışının bu kadar belirgin olması, insanların günlük yaşamını etkileyebilir ve aşırı sıcakların neden olabileceği sağlık sorunlarına karşı tedbirli olunması gerektiğini gösteriyor. İşte detaylar...





METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÖNEMLİ UYARI

Ankara Valiliği, özellikle kronik rahatsızlıkları olan bireyler, yaşlılar ve çocuklar için önemli bir uyarıda bulundu. Gün içerisindeki en sıcak saatler olarak bilinen 11.00 ile 16.00 saatleri arasında tedbir alınması gerektiğine dikkat çekti. Bu kesimlerin aşırı sıcaklara karşı hassas olduğunu ve bu saatlerde dışarıda olunmaması gerektiğini belirtti. İşte diğer ayrıntılar...





Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin verilerine göre, Ankara'da önümüzdeki günlerde sıcaklık yükselmesi bekleniyor. 12 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığı 33 dereceye ulaşacak. Ardından 13 Ağustos Pazar günü 36 derece, 14 Ağustos Pazartesi günü 38 derece, 15 Ağustos Salı günü 38 derece ve 16 Ağustos Çarşamba günü de 38 derece olarak tahmin ediliyor.

Bu yüksek sıcaklık değerleri, vatandaşların dikkatli olmalarını ve sıcak hava koşullarının oluşturabileceği olumsuz etkilerden korunma önlemlerini almalarını gerektiriyor. Özellikle belirtilen günlerde aşırı sıcaklara maruz kalmamak adına, mümkünse dışarıda aktif olmadan önce ve sonra zamanlamalar yapılması öneriliyor. İhtiyaç halinde, dışarı çıkarken geniş ve hafif kıyafetler tercih edilerek ve baş, boyun ve kollar güneşten korunmalıdır. Sıvı alımı da unutulmamalı, vücudun susuz kalmaması için düzenli olarak su içilmelidir.

Ankara Valiliği'nin bu uyarısı, vatandaşların sağlığını koruma amaçlı olup, aşırı sıcaklara karşı bilinçli bir şekilde hareket etmeyi teşvik etmektedir. Ayrıca, Meteoroloji'nin tahminleri, gelecek günlerde beklenen hava koşullarının önceden tahmin edilmesine yardımcı olmaktadır. Bu nedenle, halkın bu tür uyarılara kulak vermesi ve kendini koruma önlemlerini alması, sağlığı korumak adına büyük önem taşımaktadır.