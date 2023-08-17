Ankara Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçimren, Sincan ve Mamak'ta oturanlara kötü haber! Önleminizi şimdiden alın

Ankara'nın belirli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor! Başkent, günlük olarak vatandaşlara kesinti bilgilerini sunuyor. İlçelere göre duyurulan kesinti programları sayesinde Ankaralılar tedbirlerini alabiliyor. Peki, Ankara genelinde elektrik kesintisi olacak mı? İşte detaylar...





ANKARA'NIN BELİRLİ İLÇELERİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'nın elektrik tedarik şirketlerinden biri olan "BAŞKENT", kentteki elektrik kesintilerini yönetiyor ve bu kesintilerin bilgisini vatandaşlara aktarmak için düzenli olarak duyurular yapıyor.

Ankara'da planlanmış olan elektrik kesintilerine ilişkin güncel duyurular, BAŞKENT'in resmi internet sitesi aracılığıyla kolayca sorgulanabilir ve ayrıntılı bilgilere erişim sağlanabilir.

Gün gün ve saat saat şeklinde sunulan bu kesinti programları sayesinde, Ankara'da yaşayan insanlar, kesinti durumuna karşı hazırlıklı olabiliyorlar ve mağdur olmaktan kaçınıyorlar.

Özellikle evden çalışan vatandaşlar, kesintilerin ne zaman gerçekleşeceğini öğrenmek istiyorlar, böylece işleri ve günlük rutinleri aksamadan devam edebilir.

"BAŞKENT" adıyla bilinen şirket, 15 Ağustos 2023 Salı tarihinde elektrik kesintisinin hangi ilçeleri etkileyeceğini yine Ankara halkıyla paylaşarak güvenilir bilgi sağlıyor.

Sonuç olarak, Ankara'da elektrik kesintileri konusunda vatandaşlarını bilgilendiren "BAŞKENT", güncel ve detaylı duyurularla kesinti yaşanacak ilçeleri açıklıyor, böylece insanlar elektrik kesintisi planlarına uygun şekilde hareket edebiliyorlar.

Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? BAŞKENT'in web sitesindeki linki tıklayarak kesinti detaylarını öğrenebilirsiniz.

BAŞKENT ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

