Ankara Çankaya ilçesine duyuruldu! Bunun için tek kuruş para ödemeyecekler

ANKARA’DA ÜCRETSİZ DİŞ MUAYENESİ YAPILIYOR





Başkent kamu hizmetlerine devam ediyor. Çankaya’da tamamı ile ücretsiz diş tedavileri yapılıyor. Diş çekiminden diş taşı temizliğine kadar tüm tedaviler ücretsiz.

Çankaya belediyesi resmi twitter hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı.

Çankaya Belediyesi’nin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Dişlerinizi ücretsiz muayene ediyoruz.

Randevu almak için internet adresimize bakabilirsiniz.

• Genel ağız ve diş muayenesi

• Diş taşı temizliği

• Diş çekimi

• İlçede bulunan okullarda ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirme eğitimleri mevcuttur.

Kimler Faydalanabilir?

Sağlık güvencesi olmayan vatandaşlar ve başvuru yapan tüm vatandaşlar.

ÇANKAYA BELEDİYESİ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİKLERİ

Dr. Nusret Fişek Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Sancak Mah. 516 Sokak Yıldız Hizmet Binası İçi 444 06 01

Hüseyin Kölemenoğlu Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Aydınlar Mah. Çelikkale Sokak No: 14 Dikmen 444 06 01